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Особливий камерний концерт: Тарас Чубай виступить у Києві

Lite » Афиша 10.07.2020 - 13:25
Тарас Чубай виступить у Києві (фото: прес-служба Caribbean Club)
Тарас Чубай виступить у Києві (фото: прес-служба Caribbean Club)

01.08.2020

1 серпня Тарас Чубай, засновник та лідер гурту "Плач Єремі́ї", виступить з особливим камерним концертом у Caribbean Club Concert Hall. На гостей чекають музичні сюрпризи та улюблені пісні, що вже давно стали народними хітами (квитки).

"Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато, вип'єте – холодного вина" – слова, знайомі всім поціновувачам оригінальної української музики. Вже 25 років ця композиція входить в ТОП-10 найромантичніших та найулюбленіших українських пісень. Проста та легка мелодія, душевна лірика та образи, які змушують серце стикатись від хвиль сентиментів.

"Гарантую найширший спектр музично-поетичних переживань: від глибоких медитацій до неземних насолод. Також дістану з шухлядок декілька несподіванок, а наприкінці поспіваємо разом те, що ви любите найбільше. Мої гітара і голос до ваших послуг!" - розповідає Тарас Чубай про майбутній концерт.

Музика Тараса Чубая – це як добре витримане вино, явище перевірене часом, явище, що притягує до себе цікавих і фантастичних людей.

"Концерти Тараса Чубая в серпні в Caribbean Club - вже стали гарною традицією. В цей раз концерт вперше відбудеться без гурту, і вперше, через правила карантину, дуже обмежена кількість місць - всього 100 квитків. Тож радимо прихильникам не зволікати, щоб не проґавити можливість почути улюблені пісні легенди української сцени наживо!", - зазначають організатори.

ПЛАЧ ЄРЕМІЇ - Коли до губ твоїх

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