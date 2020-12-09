ONUKA стане зірковою гостею зимового містечка в Києві

ONUKA виступить у Києві (фото: прес-служба співачки)

12.12.2020

12 грудня в Osocor Winter Village зазвучить потужний мікс електронної й етнічної музики. Адже саме в цей день до зимового містечка завітає Ната Жижченко зі своїм музичним проєктом ONUKA. Концерт відбудеться просто неба на льодовій арені (квитки).

Цим виступом заклад продовжує літню традицію вечірок і концертів у форматі "Day Time Event". Єдина відмінність: тепер вони відбуватимуться у сповненому магії та чарів зимовому містечку Osocor Winter Residence.

Історія ONUKA — це історія талановитої пари, де кожен на своєму місці. Євген Філатов, один із найбільш успішних саунд-продюсерів України, опікується сучасним звучанням. Ната Жижченко, екс-вокалістка гуртів Tomato Jaws і Kooqla, — душа, голос та меседж ONUKA.

Власне, ONUKA — це вона і є. Ната — внучка відомого майстра народних інструментів Олександра Шльончика. Саме він урочисто вручив їй у ранньому дитинстві сопілку — інструмент, який стане артистці рідним та визначить звучання її музики.

Сьогодні ONUKA майже не дає концертів. Отже, гості Winter Village матимуть по-справжньому унікальну можливість першими почути нові творіння й насолодитися улюбленими піснями "Time", "Misto", "Vidlik", "Other" та багатьма іншими.



