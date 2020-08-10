Оксана Муха представить у Львові концертну програму "Два кольори"

Оксана Муха

24.08.2020

24 серпня співачка Оксана Муха виступить у Львові зі святковим концертом. Виступ володарки титулу "Голос країни" відбудеться просто неба в унікальному для України місці - в Митрополичих Садах на Святоюрській горі (площа Святого Юра, 5) (квитки).

У нових, карантинних, реаліях, в яких для проведення масових подій діють обмеження, організатори концертів почали шукати нові, безпечні для здоров'я формати зустрічей артиста зі слухачем. Так у липні Оксана Муха дала у Львові аншлаговий автомобільний концерт на даху, а тепер анонсує святковий літній вечір у Митрополичих Садах "Два кольори".

"Яке ж це щастя, що організатори таки знаходять можливості для того, щоб українська пісня звучала і була почутою. Для мене пам'ятний і дорогий кожен концерт. А виступ у сам День Незалежності нашої країни – це дуже трепетне відчуття - піднесене, святкове. Нарешті, поспіваємо разом ті пісні, які творять нас, українців", - каже Оксана Муха.

24 серпня в Митрополичих Садах у Львові відбудеться вишуканий, затишний, теплий концерт Оксани Мухи, у якому в знаковий для України день звучатимуть найкращі українські пісні: "Гуцулка Ксеня", "Я піду в далекі роки", "Черемшина", "Ворожка", "Де ти тепер", "Шуміша ліщина"… До слова, до Дня Незалежності співачка готує прем'єру свого дебютного кліпу – на народну пісню "Шуміла ліщина".

Оксана Муха виступить у Львові