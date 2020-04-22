Ода спадщині легендарних Metallica: у Києві покажуть масштабне триб'ют-шоу

У Києві відбудеться концерт, присвячений Metallica

04.12.2020

З року в рік триб'ют-шоу в усьому світі відроджують з минулого музику легендарних артистів, відтворюючи найбільші виступи далеких років з неймовірною достовірністю.

Scream Inc. - один з найграндіозніших триб'ют-проектів, присвячених творчості Metallica. Кожне їхнє шоу - динамічний калейдоскоп, в якому потужне звучання агресивних гітарних рифів змінюється пронизливими симфонічними партитурами, а класична спадщина легенд хеві-металу набуває нового переосмислення.

Майстерність та віртуозність Scream Inc. відзначав сам Джеймс Гетфілд - фронтмен Metallica. З ним солідарні тисячі фанатів з усіх куточків Європи, адже Scream Inc. збирають повні зали в різних країнах - від Польщі до Португалії.

Scream Inc. plays Metallica - найважливіше шоу в історії гурту. В рамках концерту гурт представлять у симфонічному аранжуванні не лише хіти з альбому «S&M», але й інші легендарні пісні Metallica.

В епіцентрі Палацу Спорту буде встановлена ​​сцена з оглядом на 360 градусів, дизайн і конфігурація якої дозволять кожному з присутніх отримати незабутній візуальний досвід. Кожна зі сторін залу буде обладнана спеціальними аудіомасивами, щоб забезпечити максимальне покриття та якість звучання. По центру сцени розміститься живий симфонічний оркестр, в шоу також буде використовуватися піротехніка, снопи іскор, лазери, екрани - прийомів візуальної виразності Scream Inc. не бракує.

4 грудня, Палац Спорту, Scream Inc. plays Metallica. Квитки в продажу з 31 травня. Однак зарезервувати радимо вже зараз, щоб встигнути придбати найкращі місця за найнижчою ціною.