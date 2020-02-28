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Нові дівчата Джеймса Бонда: Freedom Jazz покажуть вибухове шоу у Києві

Lite » Афиша 28.02.2020 - 16:35
Freedom Jazz представляють весняну серію Caribbean jazz dinner show
Freedom Jazz представляють весняну серію Caribbean jazz dinner show

05.03.2020, 12.03.2020, 26.03.2020, 02.04.2020, 09.04.2020, 16.04.2020

Freedom Jazz girls band оголосили весняну серію Caribbean jazz dinner show, яка стартує 5 березня. Чарівні джазетки будуть дивувати глядачів вибуховим Sax Live Show “Пiф-Паф".

Популярне шоу збирало аншлаги минулої осені, та на численні прохання прихильників - повертається вже цієї весни!

Sax Live Show “Пiф-Паф” - це справжня "Бондіана", що ніби зійшла з екранів телевізорів. Дівчата Бонда - ось, ким уявили себе на цей раз Freedom jazz girls band.

"Ми приміряємо на себе нові розкішні образи - небезпечних, авантюрних супергероїнь - дівчат того самого Джеймса Бонда. Відслідковується любовна драматична лінія - немов вишукане кольє на тонкій шиї, і ми - джазетки, будемо виблискувати в ньому діамантами", - кажуть Freedom Jazz girls band.

Зухвало та несподівано, як постріл з-за кутка. На сцені розгорнуться справжні пристрасті, де глядачі будуть не свідками, а співучасниками.

А десь в кутку глядацького залу, в диму сигари буде сидіти він, виблискуючи своїми пристрасними очима. І підійшовши ближче неодмінно захоче себе представити, як завжди це робив раніше: “Бонд, Джеймс Бонд”. Але в цей раз його представлення буде обірвано на півслові, адже тепер і назавжди тільки - Jazz, Freedom Jazz!

"Чудове шоу! Дуже професійно! І майданчик ідеально підходить для такого формату. Це повинен побачити кожен!", - поділилися враженнями гості, які відвідали шоу минулої осені.

Не проґавте Sax Live Show “Пiф-Паф" цією весною: 5, 12, 26 березня, 2, 9 та 16 квітня у Caribbean Club Concert Hall (квитки).

Freedom-Jazz - "Ladies Gonna Dance"

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