Нові дівчата Джеймса Бонда: Freedom Jazz покажуть вибухове шоу у Києві

Freedom Jazz представляють весняну серію Caribbean jazz dinner show

05.03.2020, 12.03.2020, 26.03.2020, 02.04.2020, 09.04.2020, 16.04.2020

Freedom Jazz girls band оголосили весняну серію Caribbean jazz dinner show, яка стартує 5 березня. Чарівні джазетки будуть дивувати глядачів вибуховим Sax Live Show “Пiф-Паф".

Популярне шоу збирало аншлаги минулої осені, та на численні прохання прихильників - повертається вже цієї весни!

Sax Live Show “Пiф-Паф” - це справжня "Бондіана", що ніби зійшла з екранів телевізорів. Дівчата Бонда - ось, ким уявили себе на цей раз Freedom jazz girls band.

"Ми приміряємо на себе нові розкішні образи - небезпечних, авантюрних супергероїнь - дівчат того самого Джеймса Бонда. Відслідковується любовна драматична лінія - немов вишукане кольє на тонкій шиї, і ми - джазетки, будемо виблискувати в ньому діамантами", - кажуть Freedom Jazz girls band.

Зухвало та несподівано, як постріл з-за кутка. На сцені розгорнуться справжні пристрасті, де глядачі будуть не свідками, а співучасниками.

А десь в кутку глядацького залу, в диму сигари буде сидіти він, виблискуючи своїми пристрасними очима. І підійшовши ближче неодмінно захоче себе представити, як завжди це робив раніше: “Бонд, Джеймс Бонд”. Але в цей раз його представлення буде обірвано на півслові, адже тепер і назавжди тільки - Jazz, Freedom Jazz!

"Чудове шоу! Дуже професійно! І майданчик ідеально підходить для такого формату. Це повинен побачити кожен!", - поділилися враженнями гості, які відвідали шоу минулої осені.

Не проґавте Sax Live Show “Пiф-Паф" цією весною: 5, 12, 26 березня, 2, 9 та 16 квітня у Caribbean Club Concert Hall (квитки).

Freedom-Jazz - "Ladies Gonna Dance"