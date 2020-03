Номінанти Греммі виступлять в Києві з програмою The Beatles Tribute Show

Liverpool Legends

07.03.2020

Всесвітньо відомий колектив Liverpool Legends, створений рідною сестрою Джорджа Харрісона, Луїзою Харрісон, вперше виступить в Києві. Концерт відбудеться 7 березня в столичному концерт-холі Caribbean Club (квитки).

Liverpool Legends привезуть програму "The Greatest Hits", яка охоплює всю історію величнішого гурту усіх часі - The Beatles.

Завдяки увазі до кожної музичної деталі, зміні костюмів, вінтажним інструментам та спец. ефектам, Liverpool Legends створюють неймовірну атмосферу живих концертів The Beatles! Саме тому їх графік розписан на роки вперед.

"Ми не можемо дочекатися, коли вже відвідаємо Україну, і поширимо там заклик до миру від The Beatles! Ми знаємо, як це дивовижно, і ми з нетерпінням чекаємо гастролей у різних містах та зустрічі з людьми", - поділилися Liverpool Legends перед туром по Україні.

За історію існування Liverpool Legends досягли вражаючих результатів, ось лише деякі з них:

Дали 4 концерти на величезному стадіоні Rose Bowl у Пасадені, штат Каліфорнія, зібрав 160 000 глядачів! Виступали у всесвітньо відомому Карнегі-хол у Нью-Йорку , де The Beatles виступили у 1964 році відразу після шоу Еда Салівана; Номіновані на Греммі за роботу над альбомом "Fab Fan Memories"; Настільки вразили відомого голівудського продюсера Джеррі Брукхаймера ("Пірати Карибського моря", "Скарб нації"), що отримали запрошення знятися у фільмі про The Beatles – групі, що назавжди змінила розвиток музики та світу; Були нагороджені як "Кращий гурт", "Краще шоу", "Краще шоу-посвята" та отримали престижну премію "Артист року" (Visitors’ Choice Award for Entertainer of The Year); Стали хедлайнерами International Beatles Week ("Міжнародного тижня Бітлз"), де 100 000 фанатів заполонили вулицю Вікторія, щоб почути їх концерт; У Liverpool Legends є свій театр у Бренсоні, штат Міссурі, де вони виступають протягом всього року.

Нещодавно Liverpool Legends здійснили світову подорож та грали в історичних місцях, таких як The Cavern Club у Ліверпулі, записувались у знаменитій Abbey Road Studios у Лондоні. Вони виступали з Денні Лейном (співзасновником Wings з Полом Маккартні), Пітом Бестом (оригінальний барабанщик The Beatles) та Boston Pops.

Якщо ви хочете насититися духом The Beatles, відчути тремтіння від пісні "Hey Jude", стискаючи груди ностальгію від "Yesterday", якщо для вас та ваших друзів фраза "Come together" - це пароль, "Let it be" - девіз по життю, тоді ласкаво просимо на борт жовтого підводного човна 7 березня у Caribbean Club!