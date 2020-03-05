Номінанти Греммі виступлять в Києві з програмою The Beatles Tribute Show

07.03.2020
Всесвітньо відомий колектив Liverpool Legends, створений рідною сестрою Джорджа Харрісона, Луїзою Харрісон, вперше виступить в Києві. Концерт відбудеться 7 березня в столичному концерт-холі Caribbean Club (квитки).
Liverpool Legends привезуть програму "The Greatest Hits", яка охоплює всю історію величнішого гурту усіх часі - The Beatles.
Завдяки увазі до кожної музичної деталі, зміні костюмів, вінтажним інструментам та спец. ефектам, Liverpool Legends створюють неймовірну атмосферу живих концертів The Beatles! Саме тому їх графік розписан на роки вперед.
"Ми не можемо дочекатися, коли вже відвідаємо Україну, і поширимо там заклик до миру від The Beatles! Ми знаємо, як це дивовижно, і ми з нетерпінням чекаємо гастролей у різних містах та зустрічі з людьми", - поділилися Liverpool Legends перед туром по Україні.
За історію існування Liverpool Legends досягли вражаючих результатів, ось лише деякі з них:
Нещодавно Liverpool Legends здійснили світову подорож та грали в історичних місцях, таких як The Cavern Club у Ліверпулі, записувались у знаменитій Abbey Road Studios у Лондоні. Вони виступали з Денні Лейном (співзасновником Wings з Полом Маккартні), Пітом Бестом (оригінальний барабанщик The Beatles) та Boston Pops.
Якщо ви хочете насититися духом The Beatles, відчути тремтіння від пісні "Hey Jude", стискаючи груди ностальгію від "Yesterday", якщо для вас та ваших друзів фраза "Come together" - це пароль, "Let it be" - девіз по життю, тоді ласкаво просимо на борт жовтого підводного човна 7 березня у Caribbean Club!