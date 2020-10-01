NILETTO і його "Любимка": автор головного хіта 2020 їде в Київ

NILETTO (фото: прес-служба артиста)

28.11.2020

Учора - простий хлопець-танцівник, який викладає свої танцювальні ролики на Youtube. Сьогодні - автор одного з найгучніших хітів 2020 року. Nilletto, він же Даніл Притков, навідається до Києва 28 листопада (квитки).

Він починає співати на другому курсі університету. Далі - намагання писати пісні самотужки, перші успіхи, участь у телевізійних шоу. Аж якось разом із товаришем (який, до речі, наразі його менеджер), Даніл зачиняється вдома, аби творити. І пише "Любимка" - музичну бомбу, яка назбирала понад 178 мільйонів переглядів на Youtube та посіла 34-те місце у світовому рейтингу додатку SHAZAM; пісню про складні стосунки, що стала вірусною та в рекордний строк на шматки розірвала TikTok. Після неї про артиста заговорили всі. Його запрошують на бесіди знані інтерв’юери, з ним виходить чимало шоу, а кількість підписників Nilletto в Іnstagram зростає чи не щохвилини.

Здавалося б, чого ще бажати? Насолоджуйся моментом! Але ні, Даніл знову штурмує музичні олімпи, записує відразу декілька пісень із відомими артистами та збирає перші великі зали. Він не боїться стати артистом однієї пісні. Niletto просто тішить фанатів музикою, заряджає всіх навкруги позитивом та залишається тим самим простим хлопцем, що і був: купує фастфуд, їздить на громадському транспорті, живе за містом із мамою та пише пісні, які йому до душі.

28 листопада Даніл зігріватиме серця столичних меломанів цими самими піснями. А значить, у вас є лише декілька місяців, аби навчитися всім танцювальним рухам із "Любимки".