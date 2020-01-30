Нейромонах Феофан везе в Київ масштабне шоу

Нейромонах Феофан

15.04.2020

Гудець та знатний драмодей Нейромонах Феофан і його незмінні супутники діджей Никодим і ведмідь відзначають десятиліття проекту масштабним сольним концертом 15 квітня у Києві (квитки).

Нейромонах Феофан – Притоптать

Для святкового шоу обраний клуб Atlas, що дозволяє не просто зібрати разом всіх шанувальників проекту, але і дати простір для традиційних інтерактивів з глядачами. Цього року команда Нейромонаха Феофана, яка завжди втілює технічні особливості концертів самостійно, займеться також модернізацією і посиленням шоу-програми. У сетліст увійдуть всі найпопулярніші треки, а також нові невидані композиції.

Сьогодні на рахунку у Нейромонаха Феофана:

три повноцінних альбоми, серія з чотирьох пов'язаних між собою міні-альбоми та кілька синглів

кліпи, що збирають десятки мільйонів переглядів на YouTube

респект від Сергія Шнурова, Юрія Дудя та інших селебріті

гучний дует з Бі-2

повні зали на концертах в Україні, Білорусі, Латвії, Естонії і шалений успіх на фестивалях від рок - до кібер-тематики

На виступах Нейромонаха Феофана абсолютно особлива, неповторна атмосфера, гості в народних костюмах і постійне спілкування з залом. Ніхто не знає, як він виглядає насправді, але шанувальники Давньоруського Драму цінують артиста за незмінний образ і унікальне звучання, якому цього року виповниться 10 років!

Нейромонах Феофан - Под драм легко