Нейромонах Феофан везе в Київ масштабне шоу

15.04.2020
Гудець та знатний драмодей Нейромонах Феофан і його незмінні супутники діджей Никодим і ведмідь відзначають десятиліття проекту масштабним сольним концертом 15 квітня у Києві (квитки).
Нейромонах Феофан – Притоптать
Для святкового шоу обраний клуб Atlas, що дозволяє не просто зібрати разом всіх шанувальників проекту, але і дати простір для традиційних інтерактивів з глядачами. Цього року команда Нейромонаха Феофана, яка завжди втілює технічні особливості концертів самостійно, займеться також модернізацією і посиленням шоу-програми. У сетліст увійдуть всі найпопулярніші треки, а також нові невидані композиції.
Сьогодні на рахунку у Нейромонаха Феофана:
На виступах Нейромонаха Феофана абсолютно особлива, неповторна атмосфера, гості в народних костюмах і постійне спілкування з залом. Ніхто не знає, як він виглядає насправді, але шанувальники Давньоруського Драму цінують артиста за незмінний образ і унікальне звучання, якому цього року виповниться 10 років!
Нейромонах Феофан - Под драм легко