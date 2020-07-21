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Неймовірно, але концерт: проводимо літо разом з Крихіткою

Lite » Афиша 21.07.2020 - 17:16
Крихітка дасть сольний концерт у Києві
Крихітка дасть сольний концерт у Києві

21.08.2020

Цього літа ми всі трохи язичники. Носимо маски, молимось на доставку та відстань, виконуємо ритуали миття рук, зрошуємося антисептиками.

Ми ніколи раніше не мали таких червнів, липнів і серпнів, отже цього року ми разом із гуртом Крихітка хочемо провести особливу церемонію прощання з цим літом. Дата та місце: 21 серпня, столичний ЮБК.

Приходьте разом із нами відпустити літо, проспівати ці дивні почуття, які з'явилися вперше, згадати всі нездійснені подорожі і зустрічі.

Залишити його на березі Дніпра, з вдячністю за всі уроки і з надією на краще.

Ми запрошуємо зустріти захід цього літнього сонця разом з Крихіткою та відкрити кордони для нової музики й нової осені.

Концерт відбудеться з дотриманням усіх рекомендацій з безпеки. У зв'язку з цим у продажу - лише 300 квитків, які можна придбати за посиланням.

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