Ненсі: любов сильніша за біль

Ненсі

05.03.2020

"Ненсі" – мабуть, одна з найпопулярніших груп 90-х. Від часу свого заснування в 1992 році колектив записав 24 альбоми, випустив безліч кліпів і неодноразово ставав переможцем музичних конкурсів та фестивалів. Їхні пісні "Дым сигарет с ментолом", "Чистый лист", "Отель", "Черный кадиллак", "Туман-туман", "Как любил я тебя" довгі роки звучали з усіх магнітофонів і радіоприймачів, а також завжди були фаворитами на дискотеках. Нині на офіційному каналі YouTube NensiTV більш 140 млн переглядів кліпів та відео.

З 2007 року третім солістом колективу був Сергій Бондаренко – син засновника й незмінного лідера "Ненсі" Анатолія Бондаренка. Сергій, автор та виконавець кількох нових хітів гурту, помер у жовтні 2018 року. Анатолій та інші учасники знайшли в собі сили продовжувати виступати в пам'ять про їхнього молодого колегу. Відтоді на концертах вони завжди виконують пісню "Любовь сильнее боли", яку написав і співав Сергій Бондаренко.

5 березня о 19:00 на сцені Національного палацу мистецтв "Україна" група подарує своїм шанувальникам спеціальне весняне шоу, в якому будуть нові й давно улюблені хіти, проникливе виконання та багато сюрпризів. Хто ще не зустрічався зі своїми кумирами наживо, не пропустіть їхній грандіозний концерт (квитки).