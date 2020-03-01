ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ненсі: любов сильніша за біль

Lite » Афиша 01.03.2020 - 02:16
Ненсі
Ненсі

05.03.2020

"Ненсі" – мабуть, одна з найпопулярніших груп 90-х. Від часу свого заснування в 1992 році колектив записав 24 альбоми, випустив безліч кліпів і неодноразово ставав переможцем музичних конкурсів та фестивалів. Їхні пісні "Дым сигарет с ментолом", "Чистый лист", "Отель", "Черный кадиллак", "Туман-туман", "Как любил я тебя" довгі роки звучали з усіх магнітофонів і радіоприймачів, а також завжди були фаворитами на дискотеках. Нині на офіційному каналі YouTube NensiTV більш 140 млн переглядів кліпів та відео.

З 2007 року третім солістом колективу був Сергій Бондаренко – син засновника й незмінного лідера "Ненсі" Анатолія Бондаренка. Сергій, автор та виконавець кількох нових хітів гурту, помер у жовтні 2018 року. Анатолій та інші учасники знайшли в собі сили продовжувати виступати в пам'ять про їхнього молодого колегу. Відтоді на концертах вони завжди виконують пісню "Любовь сильнее боли", яку написав і співав Сергій Бондаренко.

5 березня о 19:00 на сцені Національного палацу мистецтв "Україна" група подарує своїм шанувальникам спеціальне весняне шоу, в якому будуть нові й давно улюблені хіти, проникливе виконання та багато сюрпризів. Хто ще не зустрічався зі своїми кумирами наживо, не пропустіть їхній грандіозний концерт (квитки).

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся