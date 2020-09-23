Музичний щоденник Злати Огнєвіч: співачка зіграє камерний концерт у Києві

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

15.10.2020

15 жовтня чарівна Злата Огнєвіч виступить з камерним концертом "Богиня" у столичному Caribbean Club Concert Hall. Співачка подарує прихильникам ексклюзивний концерт – у продажу тільки 100 квитків.

"Ми готуємо особливий акустичний концерт, це мій музичний щоденник, в який я зібрала кращі історії про особисте", – поділилася Злата Огнєвіч.

В камерній атмосфері Caribbean Club Concert Hall співачка представить свої відомі хіти "Солодка кара", "Танцювати", "Єдиний", "Долоні", "Дo мене" в акустичному звучанні.

Злата Огневич - Солодка Кара

Також 15 жовтня відбудеться live-прем'єра пісень з нового альбому "Богиня", презентація якого відбулася нещодавно на всіх стрімінгових платформах. Композиції, які увійшли в новий альбом, були створені Златою Огнєвіч у творчих тандемах з Андрієм Хливнюком, EYRA (Світлана Кравчук), MORPHOM, Вадимом Лисицею, Михайлом Кошевим, The MANEKEN та Віталієм Телезіним.

Над піснями співачки працюють кращі українські музиканти, а в її творчому доробку дуетом з видатним тенором Андреа Бочеллі та участь у концерті Монсеррат Кабальє. 15 жовтня Злата Огнєвіч заспіває лише для 100 глядачів.

Супроводжувати співачку буде віртуозний музичний колектив Kaska Records Band у складі: Анатолій Шмаргун – барабани, перкусія, Олександр Лозовський – гітара, Олексій Нестеренко – бас, Олексій Герман – клавішні, труба.

Злата Огневич - Богиня