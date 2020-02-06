MACHETE представить у Києві музичний роман

MACHETE

07.03.2020

Артист Ярослав Малий задумував MACHETE як інтернет-проект, у який повинні були ввійти камерні речі, які не вписуються в репертуар іншого його колективу – TOKIO.

Перший кліп "Нежность" зі зворушливим освідченням співака дружині зібрав мільйони переглядів. Наступні релізи вивели проект за межі віртуального світу. Щирість, палкість і разом із тим надзвичайна легкість пісень MACHETE – "Не расставайтесь", "Папа" та інших – приваблюють і заворожують. Ярослав Малий співає про те, що зігріває й тішить його самого, в цьому весь секрет емоційності композицій. І хоча спочатку він не планував концерти з MACHETE, тепер запрошує шанувальників на вечори чуттєвої музики.

Група готується представити в столиці свого роду музичний роман I’MPULSE. Під цю музику неможливо не закохатися, кожен рядок і нота в альбомі пронизані щирими почуттями й переживаннями. Під ліричні мелодії добре запросити другу половинку на танець або ж вирушити на пошуки свого щастя.

Новий альбом – другий у творчій скарбничці проекту. У ньому ще більше одкровень від одного з головних романтиків української сцени. Автор каже, що його нові пісні заряджені енергією щастя й любові, і запрошує всіх прийти на концерт 7 березня до Stereo Plaza, щоб переконатися в цьому (квитки).

MACHETE - Не расставайтесь