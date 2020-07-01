Улюблені артисти і камерний формат: Caribbean Club оголосив розклад подій на липень

Що готує Caribbean Club в липні

01.07.2020-30.07.2020

Відомий столичний клуб Caribbean Club Concert Hall оголосив про відновлення роботи в форматі ресторану і концерт-холу з камерними подіями.

Заклад вже відчинив свої двері і щодня з 18:00 приймає гостей у форматі ресторану і лаунж-бару. А з 1 липня в клубі почнуться культурні події камерного формату.

"Ми дуже чекали цього моменту і нарешті ми відчинили свої двері для наших улюблених гостей, щоб радувати їх різноманітними подіями. Поки ми запускаємо тільки камерний формат заходів, який відповідає дозволеним правилам, і забезпечуємо максимальні заходи для безпеки наших гостей", - розповідає дирекція Caribbean Club Concert Hall.

У липні організатори планують події майже на кожен день. У програмі першого місяця після карантинної перерви джазові концерти, гумористичні шоу та театральні вечори, серед них такі заходи як:

вистави театру-студії імпровізації "Чорний квадрат" (1, 3, 8, 10, 15 і 17 липня);

концерти "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" (2, 9, 16, 23 та 30 липня);

гумористичні шоу Improv Live Show (4 липня) і Stand-up (11 липня);

джазовий концерт від Dennis Adu Quintet (7 липня);

доросле читання від книжкового продюсера (14 липня);

"Джазова терапія" від Олексія Боголюбова (20 липня);

концерт Олексія Горбунова та групи "Грусть пилота" (25 липня)

"Команда клубу і музиканти дуже скучили за концертами і глядачами. Під час карантину нас запитували, чи збираємося ми робити онлайн-концерти, ми зробили один і зрозуміли, що без глядачів - це не концерт. Ми з нетерпінням чекаємо на перший музичний вечір після відкриття!", - ділиться Анастасія Ваганова, програмний директор Caribbean Club Concert Hall.

Артисти готують нові програми, сюрпризи і особливі вечори для гостей Caribbean Club Concert Hall. Подивитися повний розклад подій і купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua.

"Гумористичні шоу й театральні вистави - це ідеальний план для перших вечорів після самоізоляції, а регулярні джазові концерти - покращують самопочуття і зміцнюють імунітет", - з усмішкою розповідає дирекція клубу.