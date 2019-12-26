ЛЯПИС 98 зіграють спеціальний новорічний концерт в Києві

ЛЯПИС 98 зіграють новорічний концерт в Києві

01.01.2020

Які атрибути хорошого святкування Нового Року в Києві? Обов’язково ялинка на Софійській площі, глінтвейн. Можливо, сходити на каток або якусь виставу з акробатами. Не забути випити шампанського під бій курантів і з’їсти від шести до дев’яти кілограм "Олів’є".

А в останні кілька років додалася ще одна традиція – ходити на веселі новорічні концерти оркестру ЛЯПИС 98, які незмінно проходять в перший день нового року і обов’язково – в святковій атмосфері. 2020-й виключенням не стане. 1 січня 2020 року ЛЯПИС 98 зіграють концерт у столичному Caribbean Club Concert-Hall (квитки).

Є артисти, які абсолютно не потребують представлення. Ортодоксальний, який не має аналогів в світі оркестр родоначальників р-р-радикального шансону ЛЯПИС 98 не тільки входить в їх авангард, але і є кращим з кращих!

Кожен їхній концерт – це ціла складна театральна постановка, шоу в кращих традиціях Бродвею, буря непідробних емоцій – це потрібно бачити і відчувати! Вони дарують людям радість, чудовий настрій, і заряджають їх на подвиги!

Під час цього натурального, але чарівного і привабливого божевілля нікому не вдається встояти на місці! Все відпрацьовано і продумано до найменших деталей, до кожної ноти і кожного акорду, а кожна пісня – хіт і шлягер на всі часи, і підспівують їх тисячні зали в будь-якій точці світу! "Ляпіси" актуальні завжди і всюди!

У перший день нового року оркестр ЛЯПИС 98 і його незмінний лідер Сергій Міхалок представлять ексклюзивне і безкомпромісне за своїми масштабами шоу "Всім дівчатам подобається", яке складається тільки з золотих хітів і всенародно улюблених пісень, які співають всі ось уже кілька поколінь!

Тому якщо ви прокинулися 1 січня серед серпантину, конфетті і метафану, але навколо тиша, а душа все ще хоче свята – мерщій підводьтеся і в такому вигляді йдіть на “Ляпіса”. Ваша душа буде більш, ніж вдячна.

ЛЯПИС 98 - Метелица