У Львові пройде грандіозне шоу "Українська пісня 2020"

"Українська пісня 2020" пройде у Львові

15.10.2020

Національний проєкт "Ukrainian Song Project / Українська пісня 2020" на старті! Цього року він відбуватиметься вп’яте. Відтак, обіцяють організатори, ювілейний проєкт буде ще масштабнішим та яскравішим. Місце зустрічі незмінне – стадіон "Арена Львів". День зустрічі – 15 серпня (квитки).

І допоки Ukrainian Song Project готується до оприлюднення імен перших хедлайнерів, оргкомітет оголосив про старт прийому заявок від молодих виконавців та гуртів. За результатами відбору, десятьом переможцям пощастить вийти на грандіозну стадіонну сцену разом із топ-зірками українського шоу-бізнесу.

Прийом заявок триватиме до 1 травня 2020 року. Аби подати заявку, слід заповнити анкету за посиланням.

"Ukrainian Song Project продовжує запалювати нові імена на українській сцені, а також об’єднувати як молодих артистів з усієї країни, так і уже знаних зірок. Ми щоденно готуємося до п’ятого, ювілейного, шоу. Усі, хто за попередні роки побували на "Українській пісні", відзначають, як наш проєкт зростає, як щороку стає кращим, потужнішим, яскравішим. І коли сцена досягає близько 50 метрів у ширину, а на "Арені Львів" збирається уже 20 тисяч глядачів, які чують виключно українську музику, які бачать, що українська музика – це сучасна, модна, якісна, європейського формату пісня, то, повірте, чималі зусилля нашої команди не на марно. Ювілейний проєкт буде багатий на сучасні рішення - світла, оформлення, візуалізації, 3D-мапінгу… Це буде грандіозне дійство, і українські артисти, які готові брати участь у цьому проєкті, уже зараз творять свою музику спеціально для Ukrainian Song Project", - розповідає засновник та генеральний продюсер проєкту Тарас Курчик.