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У Львові пройде "Антиконцерт" задля підтримки медицини

Lite » Афиша 24.03.2020 - 12:39
У Львові пройде "Антиконцерт"
У Львові пройде "Антиконцерт"

01.01.2021

Під час карантину в Україні у Львові ініціюють "Антиконцерт". Це безпрецедентний та унікальний станом на нині формат. Невідомо ані дати, ані міста, ані майданчика, ані хедлайнерів - є лише квитки у продажу: по 100, 500 та 1000 грн. За виручені від продажу квитків грошові ресурси планують підтримати українську медицину в боротьбі із COVID-19.

"Шановні українці! У такій складній ситуації ми маємо спрямувати усі зусилля на те, щоб зупинити поширення Sars-CoV-2. Ми прагнемо знайти ресурси для закупівлі тестів, масок і необхідного медобладнання, іншої допомоги тощо... Для цього ми анонсуємо на Gastroli.ua "Антиконцерт" і просимо придбати благодійний квиток вартістю 100, 500 або 1000 грн. Усі одержані кошти ми відкрито спрямуємо на боротьбу із COVID-19. Зі свого боку ми купимо першу сотню квитків на суму 100 000 гривень, а також інвестуємо в рекламну кампанію "Антиконцерту". Він не матиме ані часу, ані місця проведення, але матиме дещо більше - можливість врятувати людські життя", - кажуть ініціатори проекту.

Купити квиток на "Антиконцерт" можна за посиланням.

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