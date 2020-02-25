ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Lords of the Sound запрошує на великий святковий концерт "Love Story"

Lite » Афиша 25.02.2020 - 14:07
Прес-служба
Прес-служба

08.03.2020

8 березня в 19:00 в концертному залі ДК КПІ неймовірно весняний і романтичний, святковий концерт до Міжнародного жіночого дня - «Love Story» від Lords of the Sound! Кожна жінка мріє провести День Закоханих по-особливому, очікує казковості, бажає вражень та емоцій.

І Lords of the Sound влаштують для вас справжній симфонічно-романтичний вечір! Традиційно найвідоміший український оркестр буде пестити ваш слух мелодійними, чуттєвими хітами світової музики з репертуару Whitney Houston, Gloria Gaynor, Sting та ін .., а також саундтреками з найромантичніших фільмів: Майстер і Маргарита, Зоряні війни, Сутінки, Титанік, Привид Опери, Ромео і Джульєтта, Амелі, Мулен Руж, Запах жінки, La La Land, Багряний пік та ін ..

А особливим подарунком для закоханих - стане спеціальна частина шоу - GOLDEN ROMANTIC HITS!

Бурхливими емоціями в цей вечір вас наповнять солісти хору, і майстерні вокалісти, Ярослав Радіоненко і Маргарита Мелешко.

Свято весни, любові, ніжності і щирих почуттів 8 березня разом з оркестром Lords of the Sound у програмі «Love Story» - особливий подарунок закоханим серцям!

Lords of the Sound запрошує на великий святковий концерт &quot;Love Story&quot;

Диригенти оркестру: Віталій Саражинский і Шахрох Фатхизаде
Продюсер: Андрій Новаторов

В програмі концерту музика з репертуару:

  • Whitney Houston
  • Gloria Gaynor
  • Sting та ін.
  • Саундтреки з:
  • Майстер і Маргарита
  • Зоряні війни
  • Сутінки
  • Титанік
  • Привид Опери
  • Ромео і Джульєтта
  • Амелі
  • Мулен Руж
  • Запах жінки
  • La La Land
  • Багряний пік та ін

Купити квитки

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся