Lords of the Sound запрошує на великий святковий концерт "Love Story"

Прес-служба

08.03.2020

8 березня в 19:00 в концертному залі ДК КПІ неймовірно весняний і романтичний, святковий концерт до Міжнародного жіночого дня - «Love Story» від Lords of the Sound! Кожна жінка мріє провести День Закоханих по-особливому, очікує казковості, бажає вражень та емоцій.



І Lords of the Sound влаштують для вас справжній симфонічно-романтичний вечір! Традиційно найвідоміший український оркестр буде пестити ваш слух мелодійними, чуттєвими хітами світової музики з репертуару Whitney Houston, Gloria Gaynor, Sting та ін .., а також саундтреками з найромантичніших фільмів: Майстер і Маргарита, Зоряні війни, Сутінки, Титанік, Привид Опери, Ромео і Джульєтта, Амелі, Мулен Руж, Запах жінки, La La Land, Багряний пік та ін ..



А особливим подарунком для закоханих - стане спеціальна частина шоу - GOLDEN ROMANTIC HITS!



Бурхливими емоціями в цей вечір вас наповнять солісти хору, і майстерні вокалісти, Ярослав Радіоненко і Маргарита Мелешко.



Свято весни, любові, ніжності і щирих почуттів 8 березня разом з оркестром Lords of the Sound у програмі «Love Story» - особливий подарунок закоханим серцям!





Диригенти оркестру: Віталій Саражинский і Шахрох Фатхизаде

Продюсер: Андрій Новаторов

В програмі концерту музика з репертуару: