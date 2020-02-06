ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ленні Кравіц в Києві представить грандіозне шоу

Lite » Афиша 06.02.2020 - 14:44
Ленні Кравіц
Ленні Кравіц

13.06.2020

Легенду американського року і володаря чотирьох нагород "Греммі" багато що пов'язує з Україною. Саме звідси поїхав колись до Америки його дід, і Ленні Кравіц завжди з любов'ю та вдячністю говорить про землю своїх пращурів. Співак, автор пісень, продюсер, аранжувальник не був у Києві довгих 12 років, і тепер готується відвідати нашу столицю в рамках свого світового туру Here to Love.

Протягом усієї кар'єри Ленні Кравіц об'єднував у своїй творчості елементи різних стилів і напрямків. Рок, поп, соул, фанк, реггі, психоделічні мотиви, фолк і балади – здається, цього артистові до снаги абсолютно все. І у своєму новому альбомі Raise Vibration, випущеному в вересні 2018 року, перед шанувальниками постав новий Ленні, він ніби переродився та відкрив нові грані свого таланту. Цю трансформацію варто почути наживо.

Звичайно ж, зірка не залишить публіку без перевірених часом хітів. На концерті в Палаці спорту 13 червня 2020 року (квитки) він виконає свої легендарні "American Woman", "Fly Away", "I Belong To You", "Are You Gonna Go My Way" та інші хіти.

Lenny Kravitz - Again

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся