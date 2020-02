Ленні Кравіц в Києві представить грандіозне шоу

Ленні Кравіц

13.06.2020

Легенду американського року і володаря чотирьох нагород "Греммі" багато що пов'язує з Україною. Саме звідси поїхав колись до Америки його дід, і Ленні Кравіц завжди з любов'ю та вдячністю говорить про землю своїх пращурів. Співак, автор пісень, продюсер, аранжувальник не був у Києві довгих 12 років, і тепер готується відвідати нашу столицю в рамках свого світового туру Here to Love.

Протягом усієї кар'єри Ленні Кравіц об'єднував у своїй творчості елементи різних стилів і напрямків. Рок, поп, соул, фанк, реггі, психоделічні мотиви, фолк і балади – здається, цього артистові до снаги абсолютно все. І у своєму новому альбомі Raise Vibration, випущеному в вересні 2018 року, перед шанувальниками постав новий Ленні, він ніби переродився та відкрив нові грані свого таланту. Цю трансформацію варто почути наживо.

Звичайно ж, зірка не залишить публіку без перевірених часом хітів. На концерті в Палаці спорту 13 червня 2020 року (квитки) він виконає свої легендарні "American Woman", "Fly Away", "I Belong To You", "Are You Gonna Go My Way" та інші хіти.

Lenny Kravitz - Again