Легендарна Глорія Гейнор заспіває для українців

Глорія Гейнор

31.03.2020

Королева диско Глорія Гейнор дасть свій перший концерт в Україні в рамках світового туру – I Will Survive... (квитки).

Гейнор, яка народилася в бідній багатодітній сім'ї, стала співачкою завдяки щасливому випадку. Одного разу юна Глорія зайшла разом із братом до клубу в рідному Ньюарку, менеджер якого запропонував дівчині виступити на вечірці з імпровізацією. Цей виступ мав несподіваний успіх, і з нього почався шлях Глорії до слави. Після численних концертів, які проходили з аншлагами на різних сценах, артистка підписала контракт із компанією MGM Records, а незабаром вийшов перший альбом Глорії – Never Can Say Goodbye, що став золотим. Це була перша в історії диско танцювальна програма, яку транслювало радіо, а Глорія Гейнор одразу ж стала однією з головних фігур диско-музики. Пізніше за збірку I've Got You співачка удостоїлася титулу "Королева диско" від Асоціації диск-жокеїв, і це звання залишається в неї вже 50 років.

У репертуарі зірки десятки культових композицій, серед яких Can't Take My Eyes Off You, First Be a Woman, Be Soft With Me Tonight, Mighty High і, звичайно, головний хіт – I Will Survive. Ця пісня, що вийшла в 1978 році, стала абсолютним лідером у світових чартах і бестселером за кількістю проданих копій – тільки за перші два роки було випущено близько 14 мільйонів, а кількість усіляких каверів, переспівів і перекладів різними мовами за 40 з гаком років неможливо і порахувати. I Will Survive називають гімном усіх оптимістів – у ній співається про удачу, витримку та жіночу силу, яка допомагає долати всі труднощі. І вже 31 березня о 19:00 у Національному палаці мистецтв "Україна" Глорія Гейнор заспіває її наживо. Це буде феєричне дійство, яке просто неможливо пропустити!

Gloria Gaynor - I Will Survive