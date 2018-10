Легенда глем-року SLADE виступить у Києві 6 листопада

Фото: Культові рокери SLADE (facebook.com/OfficialSladeBand)

06.11.2018

Лідери британського глем-року виступлять у Києві 6 листопада в Міжнародному центрі культури і мистецтв "Жовтневий".

Їх обожнюють мільйони, і це не перебільшення. За половину сторіччя дискографія Slade побувала у плеєрах не одного покоління меломанів. Тільки в Україні щорічно проходять десятки різних акустичних триб'ютів, вечорів, присвячених творчості британської групи, а Дейв Хілл і Дон Пауелл стали рок-іконами для відданих фанатів!

Нові пісні та старі хіти: концертна машина часу перенесе публіку у 60-70ті, коли жанр перебував на вершині своєї популярності.

Хочете зануритися в ностальгічну атмосферу глем-року - будь ласка! Хочете почути, на що ікони жанру здатні сьогодні – тим більше не пропустіть концерт у МЦКМ "Жовтневий".

"Cuz I Luv You", "Get Down And Get With It", "Gudbuy T Jane", "Mama Weer All Craze Now" – ви отримаєте все це і навіть більше!

Пауер-балади від легенд глем-року: у Київ приїде половина "золотого складу" команди – до засновників SLADE фронтмена Дейва Хілла і барабанщика Дона Пауэллу приєдналися Джон Беррі і Мел МакКналті.

Гурт максимально зіграний і випробуваний вже тисячами спільних виступів, так що музиканти готові піддати жару і запалити своєю енергією зал!

Відеозапрошення від гурту SLADE (відео: Youtube-канал "Перше концертне агентство")