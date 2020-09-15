"КИНО" виступить у Києві: співати буде сам Віктор Цой

Юрій Каспарян і Віктор Цой (фото: kinoman.net)

13.03.2021

Група "КІНО" дасть двогодинний концерт у Києві навесні 2021 року. А саме – 13 березня у Палаці Спорту (квитки).

Склад, який виступить цієї весни в українській столиці, добре знайомий аудиторії: два оригінальних басиста групи - Олександр Титов і Ігор Тихомиров і гітарист - Юрій Каспарян. А співати буде сам Віктор Цой.

В основі програми - голос лідера КІНО, оцифрований з оригінальних багатоканальних записів.

Основна концепція проекту: показати, якими можуть бути концерти культового рок-колективу через 30 років. Каспарян разом з Тихомирова і Титовим виконувати пісні пізнього та раннього періоду саме так, як вони звучали наживо кілька десятків років тому. Велика частина матеріалу буде зіграна максимально близько до оригіналу, але й не обійдеться без імпровізацій і нових прочитань.

Максимальний ефект присутності буде підтримувати спеціальний відеоряд - практично повнометражний фільм, який складається з графіки, анімації, нових та архівних зйомок. Малюнки Віктора Цоя, абстрактний супрематизм обкладинок "КІНО", кінохроніка, невеликі документальні вставки, анімовані учасники групи. Відео, світло і музика синхронізовані в повноцінне мультимедійне шоу.

Підготовка заходу зайняла кілька років. Раритетні фрагменти аудіо, невидані музичні нариси - все це увійде в програму. Крім голосу з майстер-стрічок, на концерті прозвучать живі клавішні партії, які не так добре чути в альбомах.

Виступ об'єднає всіх поціновувачів творчості колективу: і тих фанатів, яким пощастило побувати на концертах "КІНО" та почути наживо легендарні балади, і тих, хто вже і не мріяв про такий шанс.