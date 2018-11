У Києві відбудеться грандіозне шоу "Гра престолів – II"

Фото: шоу "Гра престолів – II" (прес-служба)

22.11.2018

22 листопада в Національному Палаці "Україна" відбудеться грандіозне шоу "Гра престолів – II".

В цей вечір із головному концертному майданчику країни - у виконанні оркестру Андрія Чорного і хору VOICE OF SYMPHO METAL за участю 200 музикантів - прозвучать саундтреки самого популярного телесеріалу сучасності "Гра престолів", заснований на циклі романів "Пісня Льоду і Вогню" Джорджа Р. Р. Мартіна.

В програму нового шоу "Гра престолів - II" увійшли саундтреки до серіалу "Гра престолів" всіх сезонів у виконанні симфонічного оркестру і хору, а також музика до іншим відомим кінохітів.

Нагадаємо, що кожен концерт оркестру Андрія Чорного — це грандіозне незабутнє шоу не тільки музики, але й костюмів, декорацій, режисерських знахідок...

У програмі прозвучать твори всесвітньо відомих композиторів Ханса Циммера, Говарда Шора, Ніно Рота, Раміна Джаваді та інших володарів високих нагород за музику до кінострічкам.

І все це в надзвичайній аранжуванні для симфонічного оркестру!

У числі запрошених артистів, які беруть участь у програмі – вокалістка Національної оперети України Олена АРБУЗОВА, володарка рідкісного колоратурного сопрано. Олена закінчила Національну музичну академію України ім. П. І. Чайковського (клас н. а. України, проф. О. С. Мірошниченко). Світові хіти у виконанні цієї талановитої співачки заворожують з перших миттєвостей... Лагідний голос, професійне виконання, неймовірний контакт з публікою - все це відрізняє її від інших виконавців.

Ще одна іменита учасниця - Людмила МАЗУР, яка бере участь у проекті Voice of the Sympho Metal оркестру Андрія ЧОРНОГО вже 5 років! Вокалістка і хормейстер, резидент одного з провідних французьких музичних лейблів, лауреат міжнародних конкурсів.

Вона репрезентувала українську культуру на найбільших музичних фестивалях світу, виступала з сотнями концертних турів в Україні та Європі. Експериментує на стику стилів і жанрів: від етнічної та академічної до електронної музики.

Щоб потрапити на концерт, краще купити квиток вже зараз - з доставкою або ж онлайн. Потім – як показує практика – квитків може просто не бути!

Отже, 22 листопада 2018 року в київському Національному Палаці Україна зустрічайте самий масштабний проект країни від оркестру Андрія Чорного і хору VOICE OF SYMPHO METAL.

Пориньте в неймовірний вир музики та емоцій!!!

Довідка про оркестрі Андрія Чорного і хорі VOICE OF SYMPHO METAL:

Проект VOICE OF SYMPHO METAL був створений в 2007 році в Одесі. Його керівник Андрій Чорний більше п'яти років збирав по всій Україні сміливих і талановитих музикантів з міцної класичної базою. Нове звучання важкого жанру дозволяє розширити рамки музичних стереотипів і повністю змінити своє ставлення до рок-музики. Керує хором Світлана Рядченко.

Обрані композиції з саундтрека "Гра престолів":

Good bye brother

Shall We begin?

Light of The Seven

Winter is Coming

The Winds of Winter

you'll be Queen One Day

Dark Wings, Dark Words

White Walkers

До речі, композитором серіалу є Рамін Джаваді. Батько музиканта був іранцем, який навчався в Німеччині. Був номінований на "Греммі" за музику до фільму "Залізна людина".