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KAZKA розкажуть справжню казку в київському Палаці спорту

Lite » Афиша 06.02.2020 - 15:03
KAZKA
KAZKA

04.03.2020

Назва цього молодого колективу, який виконує попмузику з елементами електрофолку, за короткий час стала відомою в усьому світі. Проект KAZKA, створений 2015 року, вже встигли охрестити феноменом, сенсацією та українським проривом. Усі ці схвальні відгуки – цілком заслужені, адже всього за п'ять років вокалістка Олександра Зарицька, сопілкар Дмитро Мазуряк і мультиінструменталіст Микита Будаш стали першою україномовною групою, що потрапила до всесвітнього чарту SHAZAM, а також обійшла багатьох більш досвідчених українських артистів за кількістю переглядів у YouTube.

У 2017 році група випустила свій перший реліз – пісню "Свята", яка відразу стала хітом і зайняла перші рядки в хіт-парадах радіостанцій. Успішним був і перший кліп, знятий на цю пісню, також композиція отримала хороші відгуки на Х-факторі, а колектив дійшов до фінальної частини проекту.

Після Х-фактору KAZKA презентувала другий сингл "Дива", який в день прем'єри посів першу сходинку у топ-чарті iTunes, а в кінці 2017-го група була визнана "Кращим дебютом року" за версією онлайн-журналу Karabas Live.

7 квітня 2018 на цифрових майданчиках відбувся реліз дебютного альбому групи KARMA. І нарешті – знаменита "Плакала", що розійшлася по радіостанціям, плеєрах та танцмайданчиках різних країн, в оригіналі і перекладах, а кліп на неї став першим україномовним відео, що зібрав більше 200 мільйонів переглядів на YouTube.

Зустрічайте весну в компанії цього унікального колективу. Концерт групи KAZKA відбудеться 4 березня 2020 року у Палаці спорту (квитки).

KAZKA — Пісня Сміливих Дівчат

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