Камерна атмосфера і смачне святкове меню: де відпочити з друзями в грудні

Топ концертів грудня в Києві (фото: Caribbean Club Concert Hall)

10.12.2020, 14.12.2020, 15.12.2020, 21.12.2020, 22.12.2020

Caribbean Club Concert Hall пропонує провести новорічні свята в музично-натхненній атмосфері та презентує серію зимових вечорів Сaribbean Winter's Dinner Show. У продажу лише 100 квитків на кожний вечір – унікальна можливість в камерній атмосфері насолодитися святами під супровід улюблених композицій.

"Сaribbean Winter's Dinner Show – це ідеальний варіант для того, щоб незабутньо провести старий рік та загадати бажання на наступний. Захоплююче шоу, смачна святкова вечеря, пляшка ігристого та близькі люди поруч — що може бути краще?!" – розповідають організатори.

Для киян і гостей столиці підготовлено п'ять подій, які допоможуть зануритися у передноворічну казку: 10 грудня – "Фортепіанна вечірка" від Павла Ігнатьєва, 14 грудня – танцювальна програма The Greatest Christmas Pop Hits, 15 грудня – зимова джазова подія "Джаз для Дорослих" з Олексієм Коганом, 21 грудня – Merry Swinging Christmas від Aniko Dolidze Big Band, 22 грудня – ретро-шоу Speakeasy Jazz Christmas Show. Розповідаємо детальніше про кожну з них.

10 грудня: Фортепіанна вечірка

У свій День народження музикант-віртуоз та джазовий композитор Павло Ігнатьєв влаштує творчий вечір під назвою "Фортепіанна вечірка". Буде багато творчої енергії, яка надихне вас на нові звершення.

"Гості вечора зможуть почути та побачити цілий фільм з фортепіанних імпровізацій, картин світу, настроїв, ароматів і почуттів. Це буде святковий фортепіанний вечір і занурення в глибоку медитацію", - розказав Павло Ігнатьєв.

14 грудня: The Greatest Christmas Trance Hits

The Greatest Christmas Pop Hits – душевний вечір з улюбленими різдвяними хітами у виконанні бенду переможниці шоу "Голос країни" Анни Ходоровської. В цей вечір в камерній атмосфері Caribbean Club пролунають улюблені новорічні пісні в оригінальних танцювальних аранжуваннях. Компанія друзів, смачні страви, пляшечка ігристого та якісна музика зроблять ваш вечір по-особливому теплим.

"Я завжди з нетерпінням чекаю зимових свят, щоб зібратися разом і заспівати новорічні пісні, відчути неймовірну магію й загадати бажання на наступний рік. Дуже чекаємо на зустріч з вами, щоб поринути в атмосферу найдушевнішого свята року!", - поділилася Анна Ходоровська.

15 грудня: Джаз для дорослих з Олексієм Коганом

Улюблена подія київських меломанів "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" в цей раз презентує ексклюзивну зимову програма. 15 грудня в камерній атмосфері гості матимуть змогу насолодитися абсолютно новим репертуаром та невигаданими джазовими історіями від Олексія Когана.

"У події візьмуть участь два спеціальних гостя – Костянтин Горячий та Олександр Лебеденко. Ми готуємо нову програму і постараємося зробити її максимально цікавою. Чи будуть сюрпризи, запитаєте ви? Безумовно! Які? Приходьте та самі все побачите і почуєте!", - розповів Олексій Коган про майбутній вечор.

21 грудня: Merry Swinging Christmas

За 10 днів до Нового року чарівна Аніко Долідзе у супроводі джазового оркестру подарує гостям святковий вечір під назвою Merry Swinging Christmas. Знайомі всім з дитинства композиції Jingle bells, We wish you a merry Christmas, Let it snow, I’l be home for Christmas та інші прозвучать в цей вечір в класичних свінгових аранжуваннях й по-особливому тепло.

"Є у нас така щорічна чудова традиція: перед Новим роком ми великою компанією – Aniko Dolidze Big Band – зустрічаємося в Caribbean Club, щоб створити справжню зимову казку, насолодитися разом добрим різдвяним джазом, наповнитися радістю та натхненням на цілий рік!", - говорить Аніко Долідзе.

22 грудня: Speakeasy Jazz Christmas Show

22 грудня відбудеться святковий ретро-вечір Speakeasy Jazz Christmas Show від творців шоу "Епоха Джазу". Шоу створили справжні експерти вінтажної культури – віртуозні музиканти та артистичні танцівниці. Гості вечора поринуть у дивовижну мандрівку в часи Америки початку 20-го століття.

У програмі вечора легендарна музика "золотої ери джазу": гарячий джаз Флетчера Хендерсона та Фетса Уоллера, шедеври Бенні Гудмеан, Каунта Бейсі, Кеба Келлоуей, Джина Крупи, Куті Уільямса та музика біг-бендів.