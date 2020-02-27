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Гурт-сенсація Нацвідбору на Євробачення CLOUDLESS дасть перший концерт

Lite » Афиша 27.02.2020 - 15:16
CLOUDLESS (фото: instagram.com/cloudless_music)
CLOUDLESS (фото: instagram.com/cloudless_music)

13.04.2020

Феномен цьогорічного Нацвідбору на Євробачення. Гурт-фенікс, який відродився та написав хіт, що звучить на топових радіостанціях України. 13 квітня оновлені CLOUDLESS зіграють перший столичний сольник в камерній атмосфері Caribbean Club (квитки).

Гурт, чиї пісні лунали в численних українських ТВ-шоу та серіалах, у 2019-му взяв творчу паузу. Однак гучного повернення CLOUDLESS 2.0 не довелося чекати довго. Менш ніж за півроку гурт представив публіці нових учасників та увірвався до національного відбору на Євробачення з потужним хітом "Drown Me Down". Далі були шалена підтримка публіки, тисячі схвальних відгуків та ротація треку на радіостанціях.

CLOUDLESS - Drown Me Down

Сьогодні CLOUDLESS - це засновник гурту Антон Панфілов, вокаліст Юрій Каналош, відомий участю в телевізійних шоу Голос країни та X-Фактор, та Михайло Шатохін.

Нон-конформісти душею, музиканти вирішили зіграти концерт у понеділок - день, коли весь світ відзначає День рок-н-ролу. Так, саме 13 квітня CLOUDLESS збирають прихильників та зіркових друзів в Caribbean Club, щоб вписати нові рядки в історію гурту.

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