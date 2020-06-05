Green Grey зіграють перший у світі вертикальний концерт

Green Grey зіграють вертикальний концерт (фото: facebook.com/GreenGreyOfficial)

07.06.2020

Українська група Green Grey організовує перший в світі вертикальний концерт (подробиці).

7 червня легендарний бенд проведе перший у світі перформанс в нових умовах - вертикальний концерт. Ініціаторами цієї ідеї стали учасники гурту на чолі з Dizel, які вирішили організувати такий концерт на честь 28-річчя групи. Концерт пройде на території готелю Bratislava в Києві.

Вертикальний концерт - це формат, де сцена буде розташована на даху сусіднього корпусу готелю, а глядачі зможуть дивитися його з балконів номерів, дотримуючись усіх правил карантину (групи людей не більше чотирьох осіб і дистанція в 1,5 м). При створенні сцени будуть використані новітні технології - підлоговий 3D-мапінг, що зображає стихії - вогонь і воду.

"Коли ми стояли біля готелю, нас осінило - це ж справжній концерт-хол в сучасних умовах: 160 VIP-лож приблизно на 600 осіб. Я думаю, що на сьогоднішній день це прекрасний вихід з ситуації з неможливістю проводити концерти. Як тільки ця ідея прийшла нам в голову, ми відразу ж взялися за її реалізацію. Перед нами відкрилися нові можливості, особливо з використанням 3D мапінга, стріт-мапінга та інших нових девайсів, які використаємо і покажемо на нашому концерті. Також ми прийняли рішення масштабувати нашу ідею, і вже цього літа плануємо вирушить у тур по Україні з таким безпечним і унікальним шоу!" - розповів Dizel.