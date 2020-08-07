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Головний лірик сучасного хіп-хопу Jah Khalib виступить в Києві

Lite » Афиша 07.08.2020 - 10:15
Jah Khalib виступить у Києві
Jah Khalib виступить у Києві

18.08.2020

Ззовні — мужній та брутальний, а в душі — відвертий романтик, чиї пісні торкаються душі. Казахстанська хіп-хоп зірка Jah Khalib їде до Києва, аби дати концерт у столичному Osocor Residence (квитки).

Баха (справжнє ім’я артиста — Бахтіяр Мамедов) пише проникливі і зворушливі, однак водночас чоловічі пісні. Фірмовий співак, продюсер та бітмейкер — він вражає своїм неординарним музичним баченням й однаково добре знається й на ліриці, і на флоу, і на мелодиці. Саме тому пісні Jah Khalib западають у серце з першого прослуховування, а кліпи одне за одним б’ють рекорди на YouTube, так само, як і щирі інтерв’ю артиста.

Музикант обожнює Київ. Не дарма він переїхав сюди, щоби писати останній альбом "Выход в свет". Тут, за словами Jah Khalib, навіть повітря насичене творчістю, тут так і хочеться творити щось нове й сучасне разом з однодумцями. Саме тому на свіжій платівці не обійшлося без фітів з українськими артистами (Джамалою, Maruv, Kyivstoner’ом).

"Лейла", "Медина", "Мамасита", "Созвездие ангела", "Если чё, я Баха" — хіти Jah Khalib впізнають із перших нот, а в його гастрольному графіку неможливо знайти вільної дати. Однак для Києва, своєї "творчої Мекки", час у Бахи знайдеться завжди. 18 серпня він даруватиме музичну насолоду на столичній резиденції відпочинку Osocor Residence. Саме такими піснями й хочеться зустрічати осінь — ліричними, відвертими й рефлексивними.

Jah Khalib - Лейла

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