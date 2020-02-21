Фіолет підтримає Nothing But Thieves під час їхнього київського концерту

Фіолет розігріє Nothing But Thieves у Києві

21.03.2020

Українська поп-рок команда Фіолет виступить на сапорті у британських альтернативників Nothing But Thieves. Музиканти розділять сцену столичного концертного майданчика Stereo Plaza 21 березня (квитки).

Nothing But Thieves вже навідувалися в Україну з концертами. Цьогоріч британська п’ятірка зіграє потужні концерти одразу в трьох містах - Києві, Львові та Харкові. У столиці їх підтримуватимуть майстри глибокої чоловічої лірики Фіолет.

“Про Nothing But Thieves, як і більшість, я дізнався, коли в 2015-му вийшов їх дебютний однойменний альбом. Мене відразу приємно вразив вокал Конора Мейсона і те, як команда стильно та грамотно поєднує класичну гітарну музику з сучасними трендами. Потім було кілька лайвів в Україні, які тільки підтвердили їхній рівень. Запрошення підтримати NBS на їх столичному концерті прилетіло зненацька. Тим не менше, очікування якнайліпші: один з найбільших концертних майданчиків країни, одна з найкращих європейських банд і спільні шанувальники, - до концерту ми готуємо не лише сет з наших найкращих пісень, але й представимо оновлений склад Фіолету”, - поділився лідер української рок-команди Сергій Мартинюк.

Приурочений до десятої річниці існування гурту міні-альбом "Все Чесно", масштабний тур на його підтримку та довгоочікувані концерти в Мінську та Бресті - 2019-ий видався для Фіолет дуже продуктивним. Вони стали музикантами, до думок яких прислухаються, виросли у команду, яка виховує нове покоління культурної молоді.

Фіолет розігріє Nothing But Thieves у Києві