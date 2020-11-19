Олена Темнікова дасть свій перший live-концерт по всьому світу

Олена Темнікова (фото: прес-служба)

15.12.2020

Олена Темнікова готує грандіозне Celebration Online Show напередодні Нового року, 15 грудня (квитки).

Довгоочікуване шоу пройде в унікальному форматі: Live + Meet&Greet і збере біля екранів одночасно тисячі глядачів зі всього світу. В рамках концерту співачка з командою музикантів вперше запрем'єрить свій live-альбом "TEMNIKOVA PRO II", а також - live-edition всіх останніх новинок: "Как Барби в поисках Кена", "Как на фантиках Love Is", "По краям", хіти і прем'єри.

Глядачів чекає ексклюзивна можливість особистого спілкування з Темніковою на Meet&Greet в real time, онлайн-чат для спілкування і обговорення на весь період шоу, secret star guests, а також подарунки, розіграші та ачівки від співачки та партнерів проекту.

"Ми так давно не бачились з вами! Скучила дуже сильно. Ми з командою спеціально розробили формат, якому не страшні віруси і закриті кордони, гостем якого може стати кожен з будь-якого куточка світу. NY Online Show стане подарунком і мені, і вам. Це буде дуже спекотна зустріч, передноворічна вечірка з повним відривом. Чекаю вас 15 грудня, save the date. Ми готуємося, ви теж будьте в нарядному!" - поділилася Олена.

Олена Темнікова - "Как на фантиках Love Is"