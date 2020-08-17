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"Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" у Києві: як потрапити на концерт

Lite » Афиша 17.08.2020 - 15:45
Джаз для дорослих з Олексієм Коганом у Києві
Джаз для дорослих з Олексієм Коганом у Києві

18.08.2020

18 серпня у столичному Caribbean Club Concert Hall відбудеться улюблене шоу прихильників джазу — "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом". Виступ стане заключним у літньому сезоні шоу (квитки).

"Меломанами доведено, що джазові концерти — покращують самопочуття та зміцнюють імунітет. Камерний формат, всесвітньо відомі композиції у виконанні віртуозних музикантів, невигадані джазові історії від Олексія Когана та смачна вечеря від шеф-кухаря Caribbean Club — що може бути краще? Приходьте!" - розповідають організатори.

"Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" — це можливість пізнати джаз по-новому та відчути його по-справжньому. Це не просто концерт. Це шоу, у якому Олексій Коган як ведучий та артист майстерно поєднує музику, гумор та неповторну дружню атмосферу.

"Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" з'явився у 2014 році та одразу став улюбленим серед київських меломанів. Вже понад 6 років шоу щомісяця, за виключенням карантину, збирає сотні глядачів та дарує гарний настрій киянам та гостям столиці.

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