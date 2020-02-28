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"Джаз-кабаре" від Олега Скрипки та Bedroom Music в Caribbean Club

Lite » Афиша 28.02.2020 - 16:10
Олег Скрипка
Олег Скрипка

28.03.2020

28 березня Олег Скрипка та Bedroom Music Orchestra презентують в Caribbean Club нову програму "Джаз-кабаре"! Драйвове серце проекту - Олег Скрипка - легендарний музикант, вокаліст, композитор, відомий своїми проектами ВВ, Le Grand Orhestra, джаз-кабаре Zabava, DJ O’Skrypka. На сцені разом з ним виступатимуть музиканти-віртуози, майстри різних жанрів та стилів з гуртів - ВВ, Дети Фиделя, Pokaz Trio (квитки).

ДЖАЗ-КАБАРЕ

"Не так давно зустрівся з одеським колективом - Bedroom Music. Співпраця наша була геть коротка, але вибухова і цікава для обох сторін. І вмить ми вирішили створити цілий концертний сет, балансуючи між джазом, кабаре та електро-свінгом. Приймає нашу естетско-рафіновану суміш давно любимий мною Карібіян, де я провів чимало резонансних куртуазних подій. Отож бо, друзі, чекаємо на 28 березня, щоб качнути у стилі одеського електро-свінгу, відчути молодість наших дідусів та бути модними та щасливими!" - говорить Олег Скрипка.

Цього разу колаборація Скрипки з проектом Bedroom Music Orchestra створила новий музичний прецедент. На концерті в Caribbean Club вони представлять джаз-кабаре як синтез улюблених відомих пісень, свінгу, французького шансону та ретро-кабаре. В центрі перформансу - якісна музика, що заряджає шаленою енергією та дарує гарний настрій!

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