"Друга Ріка" влаштує концерт, на якому зіграє альбом 15-річної давності

Група "Друга Ріка"

07.03.2020

26 квітня 2005 року компанія Lavina Music видала третій альбом "Друга Ріка" під назвою "Рекорди". Диск став "золотим", а сингл "Так мало тут тебе" 32 тижні протримався на головних позиціях в українських хіт-парадах. Платівка була абсолютним лідером за кількістю хітових композицій, а також першою офіційною роботою гурту з клавішником Сергієм "Шурою" Герою.

7 березня 2020 року музиканти "Друга Ріка" вийдуть на сцену клубу ATLAS, щоб зіграти "Рекорди" наживо (квитки). Концерт стане унікальним, як для слухачів, так і для самої групи. Чимало пісень будуть зіграні вперше за п'ятнадцять років.

Валерій Харчишин про концерт і альбом "Рекорди"

За кількістю хітів "Рекорди" можуть посперечатися хіба шо з "Пірамідою". Але якщо про останній альбом — слово за часом, то хіти "Рекордів" уже є довгожителями. Вони залишаються актуальними протягом 15 років, і жоден концерт без них не обходиться. Та "рекордними" "Рекорди" стали не відразу. Спочатку в цю назву ми вкладали інший зміст, а саме — слово, яке придумали та яке мало замінити банальне значення "записи".

Що стосується мейнстрімових пісень — перш за все я маю на увазі "Так мало тут тебе", "П'ю з твоїх долонь", "Три хвилини", "Відчиняй" — вони були настільки форматними та радійними, що затьмарили більш концептуальні й непрості. "Сам собі острів", "Шоу", "Падали" та "Секс на драйв", дуже рідко виконувалися, бо на той час були складними, як для виконання, так і для сприйняття. Це пісні "другої хвилі". Вони набагато повільніше оселяються в серці чи голові, тому засвоюються організмом на рівні нового рефлексу.

Друга Ріка - Так мало тут тебе

Це і є та справжня, хоч для пересічного слухача — інша, "Друга Ріка". У юності було нелегко захистити своє "неформальне" обличчя. А можливо, тоді ми ще й самі не доросли до наших пісень. Бо те саме, до "Рекордів", пережили "ООО.ТБ", "Шансон" та "Радіохіт", які, на мій погляд, теж були народжені завчасно. Повної та майже остаточної безкомпромісності нам вдалося досягти, лише коли ми виросли в "Піраміді". Але, з огляду на те, що разом з нами виросли і наші слухачі, то чому б не згадати минуле, аби познайомити його з майбутнім. Зіграємо все! І трохи більше.

Друга Ріка - П'ю з твоїх долонь