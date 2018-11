Девід Крейг привезе в Київ європейське DJ-шоу TS5

Фото: Девід Крейг

16.12.2018

Культовий британський співак і автор пісень Девід Крейг виступить в українській столиці 16 грудня в клубі Stereo Plaza з найбільш обговорюваним DJ-шоу TS5, яке вже підкорило Європу. Без перебільшення, це буде саме гучне повернення в музику за останні десятиліття! Не вірите? Приходьте, щоб переконатися!

Дует Крейга зі Стінгом "Rise and fall" зайняв друге місце в британському чарті Billboard. Елтон Джон називає Девіда надією британської поп-музики. Навіть живий класик Стіві Уандер виявив бажання співпрацювати з Крейгом. Але сам Крейг жартома чи всерйоз заявив, що мріє записати що-небудь з Дженніфер Лопес. Часу в обох поки не знайшлося. Але, погодьтеся, яка буде пара!

Девід Крейг – це гримуча суміш таланту, харизми і успіху. Його мати – єврейка, батько – гренадін. Музикою він займається із самого дитинства. Після виходу дебютного альбому, який був проданий тиражем 1,5 млн копій в одних тільки США, критики назвали його номером один серед музикантів.

На рахунку 37-річного Крейга – 15 млн проданих альбомів по всьому світу і кілька номінацій «Греммі». Його хіт "7 days" потрапив в топ-10 Billboard і був проданий тиражем у 4,5 млн екземплярів. Тільки за останній рік цей трек скачували 290 млн разів. Але і це ще не все! Його диск "Slicker than your average" двічі ставав платиновим, а альбом "Trust me", випущений в 2007 році, став золотим.

А що сьогодні? Крейг не буде собою, якщо коли-небудь зупиниться. У 2016-му він випустив диск "Following my intuition", який потрапив у топ-10 чартів більш ніж в 30 країнах світу. У минулому році у музиканта стався новий виток у творчості – його сингл "Walking away" очолив багато світові хіт-паради.

2018-й взагалі називають проривом у кар'єрі Крейга. І в цьому році він повертається до нас зі своїм всесвітньо відомим DJ-шоу TS5. Квитки на цю програму продаються по всьому світу за секунди, і рух TS5 продовжує набирати обертів.

Крейг вже пообіцяв, що привезе до Києва багато несподіваних сюрпризів. Наприклад, він виконає свою головну новинку – сингл "I know you", який записував в тандемі з англійської інді-поп-групою Bastille. Але, зрозуміло, всі подарунки Крейга розкриються тільки на самому шоу. Запам'ятайте день і приходьте! 16 грудня о 20:00 в Stereo Plaza. Це буде вечір справжньої якісної європейської музики!