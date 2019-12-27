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Dakh Daughters зіграють два різдвяних концерти у Києві

Lite » Афиша 27.12.2019 - 15:27
Dakh Daughters (фото: Юрій Стефаняк)
Dakh Daughters (фото: Юрій Стефаняк)

06.01.2020,07.01.2020

6 та 7 січня фрік-кабаре Dakh Daughters зіграють спеціальні різдвяні концерти у столичному Caribbean Club Concert-Hall. На гостей чекають нові пісні та відомі хіти, різдвяні мотиви у сучасному тлумаченні, "пісні-ангелики" та "пісні-чортенята", вир бурхливих почуттів та тонких емоцій (квитки).

Dakh Daughters - Lyudyna

Фрік-кабаре Dakh Daughters – це сім талановитих красунь, акторок театру "Дах" Влада Троїцького. Це – п'ятнадцять музичних інструментів, діапазон вокалу від українського плачу до суворого гроулінгу та повний спектр людських емоцій. Кожна їх композиція – окреме театральне дійство з виром почуттів, зворушливими героями та неймовірними історіями.

Різдво з Dakh Daughters – це свято музичних барв та магії театру, калейдоскоп пісень та драматичних номерів, концерт і театральна вистава водночас.

Різдвяні свята – чарівний та особливий час, який так хочеться провести разом з тими, кого любиш. Завітайте на Різдво з Dakh Daughters разом з рідними і близькими, та проведіть по-особливому теплий вечір!

Dakh Daughters - Зозулиця

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