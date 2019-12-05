BRAII дадуть великий концерт у Києві

BRAII (фото: прес-служба гурту)

07.12.2019

Київський гурт BRAII, який прославився після участі у Нацвідбору на Євробачення, зіграє великий сольний концерт у столичному клубі CLOSER (квитки).

7 грудня о 20:00 колектив презентує свій новий альбом "LOVELY DARK THINGS" у рідному місті на завершення великого Європейського туру.

"LOVELY DARK THINGS" - це історії одного життя, які обєднані кінематографічним настроєм - темним, відвертим та живим. Сексуальність, флірт і таємничість альбому, відтворені наживо на сцені культового CLOSER, надовго залишать відчуття декаданскьої естетики BRAII.

"Сольний концерт - це справжнє свято для нас, адже ми так довго чекали на цю зустріч! Ми будемо безмежно щасливі розділили цю подію з вами!" - звернулися музиканти BRAII до українців.

BRAII - A Girl Who Wasn't There