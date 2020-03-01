Boulevard Depo: бунтар з бульвару

Boulevard Depo

05.04.2020

Репер Артем Кулик у шкільні роки захоплювався малюванням графіті і творив під псевдонімом Depo. Паралельно хлопець пробував себе в написанні музики, і з часом вирішив узяти псевдонім Boulevard Depo – в пам'ять про юнацьке захоплення та про будинок на бульварі, де він виріс.

За свою музичну кар'єру артист випустив 7 студійних альбомів, 3 мікстейпи, 6 мініальбомів і безліч синглів. Артем зізнається: головна мета його творчості – фан, тому він з легкістю видає мелодійні та в міру психоделічні треки, які незмінно чіпляють публіку. У них глядачам подобається все: драйвовий саунд, флоу, що реально качає, тексти на актуальні теми. Все це – філософія хіп-хопу нового покоління, в якій душа важливіша за зовнішність, гроші не можуть замінити справжніх друзів, ніхто не соромиться своєї неідеальності, а крутість трансформувалася в "плакшері"-формат життя.

У своїх текстах Boulevard Depo завжди бунтує проти нав'язуваних і чужих для нього моделей поведінки, але при цьому рідко заклопотаний багаторівневими конструкціями та незрозумілими для «простих смертних» концептами. Його музика проста, хоч і про складні речі, а головне – дуже щира. Тому треки Артема так співзвучні його шанувальникам: вони відчувають, що все по-справжньому.

Boulevard Depo чекає таких самих чесних і відкритих бунтівників, як він, на концерті в Stereo Plaza 5 квітня о 20:00 (квитки).