Великий зірковий онлайн-концерт #даруйповітря допоможе зібрати 18 000 000

#даруйповiтря

02.05.2020, 09.05.2020, 16.05.2020

Alyona Alyona, NK, Kalush та інші зірки української естради об'єдналися, щоб заспівати на онлайн-концерті в рамках благодійного проекту #даруйповітря.

Проект реалізує перша в Україні комьюніті-агенція OMGagency разом з Українською біржею благодійності, Zagoriy Foundation та Іваном Клименко.

Онлайн-концерт відбудеться 2, 9 та 16 травня і буде безкоштовно доступний для десятків мільйонів українців. Початок заходу о 19:00. Трансляція відбуватиметься на офіційному сайті та в YouTube.

Мета проекту - врятувати 2000+ життів в найближчі місяці, а в перспективі допомогти врятувати десятки тисяч життів та емоційно підтримати земляків.

#даруйповітря - це більше ніж проект про коронавірус, це історія про національну свідомість українського народу. Ініціатива спрямована на збір коштів 24-х ШВЛ загальною сумою 18 000 000 грн. Україні дуже пощастило, що партнери проекту Українська біржа благодійності разом з Zagoriy Foundation, вже забронювали в США 50 таких апаратів, 24 з яких відразу відправлять в кожну область, як тільки зберемо кошти.

Допоможи своїм внеском врятувати чиєсь життя на сторінці проекту.

Ініціативу вже підтримали понад 270 відомих українських блогерів та артистів. Серед них Монатік, Майкл Щур, Аліна Паш, Maruv, ТНМК, Dilemma, Злата Огнєвіч, Коля Серга, Вова зі Львова та інші. Щодня до цієї ініціативи долучаються сотні відомих людей - це спортсмени, телеведучі, журналісти, власники бізнесу, письменники, лідери думок і десятки тисяч небайдужих громадян.

Слідкуй за подіями та датами виступу нових артистів тут.

Ми не можемо зараз змінити світ, але можемо врятувати життя тих, хто його змінить.

Даруй повітря - рятуй життя!