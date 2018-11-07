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Великий осінній концерт Panivalkova

Lite » Афиша 07.11.2018 - 18:15
Panivalkova (фото: прес-служба групи)
Panivalkova (фото: прес-служба групи)

18.11.2018

18 листопада в київському клубі Atlas відбудеться великий осінній концерт групи Panivalkova (квитки).

Дівоче тріо відоме музичними експериментами: вони грають на дивних екзотичних інструментах (вібраслеп, окаріна, казу, флексатон і т. д.), співпрацюють з електронним музикантом Morphom (іронічний сингл "Суперхіт") і індійським мультиінструменталістом Дрю Нанку ("Космополітік").

Група успішно виступає на головних музичних фестивалях країни (Koktebel Jazz Festival, Atlas Weekend, Z-Games, Zaxidfest, Respublica, Файне Місто, Hedonism), а ще ви чули їхню пісню "Докучаю" на Національному відборі на Євробачення 2017.

Відео: YouTube/panivalkova trio

За плечима групи два великих тури по Європі: Німеччина, Польща, Угорщина, Словаччина, Фінляндія, Люксембург, Нідерланди, а також виступ на відомому музичному шоу-кейсі Європи Eurosonic Noorderslag.

Образ Panivalkova - це "ідеальна жінка": колективне альтер-его, яке об'єднало всі кращі якості учасників і знайшло своє втілення у творчості групи. Panivalkova впізнають завдяки її яскравим візуальним образам, сміливим експериментам із зовнішністю і костюмами, які несуть певний меседж.

Відео: YouTube/panivalkova trio

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