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Більше, ніж просто джаз: у Caribbean Club відбудеться "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом"

Lite » Афиша 09.09.2020 - 17:13
"Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" відбудеться у Києві
"Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" відбудеться у Києві

11.09.2020

11 вересня у столичному Caribbean Club Concert Hall відбудеться традиційний вечір джазу - вистава "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" (квитки).

"Вистава "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" - це більше, ніж просто джаз та набагато цікавіше, ніж звичайна вистава. Кожен глядач знайде для себе щось унікальне та відкриє нові грані митців", - розповідають організатори.

Гості вечора дізнаються від Олексія Когана історію створення легендарних джазових композицій: цікаві факти та спогади про їх творців, випадки з життя джазменів та цілих джаз-бендів.

"Джаз люблю хоча б тільки з тієї причини, що це музика вільних людей - або щонайменше людей, які захотіли бути вільними", - говорить Олексій Коган.

У виставі 11 вересня візьмуть участь: Олексій Коган, Лаура Марті, Володимир Камінський, Михайло Менделенко, Артем Менделенко та Валерій Волков.

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