БЕZ ОБМЕЖЕНЬ привітають українців великим концертом у День Незалежності

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

24.08.2020

Відомі українські рок-романтики – група БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – вже 20 років тримають серця українців у полоні, вражаючи своєю щирістю та вмінням голосно і відверто говорити про почуття.

Музиканти почали виступати у закарпатському місті Мукачево в 1999 році. З тих пір колектив випустив 5 студійних альбомів. Склад групи впродовж років змінювався, сьогодні це Олександр Адаменко (бас-гітара), Олексій Бережний (ударні), Андрій Радько та Ігор Рибар (гітара), Сергій Танчинець (фронтмен). Разом хлопці збирають мільйонні перегляди на YouTube, а всі їхні кліпи за останні роки мають понад 1 000 000 переглядів.

Влітку колектив вирушив у свою найбільшу подорож по містах і містечках України. В рамках туру на підтримку альбому МІЛЬЯРДИ рокери планують виступити на 150 концертних майданчиках. Річні гастролі закінчаться в столиці грандіозним концертом ПРО ТЕБЕ в день 29-й річниці незалежності України.

Головна муза бенду, як кажуть вони самі, – це ми, шанувальники. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ співають про людей, про всіх і про кожного, про наше щоденне життя в усіх його найяскравіших проявах. Тож не пропустіть фантастичний концерт на головному святі країни – 24 серпня 2020 року на НСК "Олімпійський" (квитки).

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - ЗАПАЛАЛИ ЗОРІ