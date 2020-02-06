ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ привітають українців великим концертом у День Незалежності

Lite » Афиша 06.02.2020 - 17:00
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

24.08.2020

Відомі українські рок-романтики – група БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – вже 20 років тримають серця українців у полоні, вражаючи своєю щирістю та вмінням голосно і відверто говорити про почуття.

Музиканти почали виступати у закарпатському місті Мукачево в 1999 році. З тих пір колектив випустив 5 студійних альбомів. Склад групи впродовж років змінювався, сьогодні це Олександр Адаменко (бас-гітара), Олексій Бережний (ударні), Андрій Радько та Ігор Рибар (гітара), Сергій Танчинець (фронтмен). Разом хлопці збирають мільйонні перегляди на YouTube, а всі їхні кліпи за останні роки мають понад 1 000 000 переглядів.

Влітку колектив вирушив у свою найбільшу подорож по містах і містечках України. В рамках туру на підтримку альбому МІЛЬЯРДИ рокери планують виступити на 150 концертних майданчиках. Річні гастролі закінчаться в столиці грандіозним концертом ПРО ТЕБЕ в день 29-й річниці незалежності України.

Головна муза бенду, як кажуть вони самі, – це ми, шанувальники. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ співають про людей, про всіх і про кожного, про наше щоденне життя в усіх його найяскравіших проявах. Тож не пропустіть фантастичний концерт на головному святі країни – 24 серпня 2020 року на НСК "Олімпійський" (квитки).

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - ЗАПАЛАЛИ ЗОРІ

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся