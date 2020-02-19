Білоруські романтики Nizkiz представлять в Києві новий альбом

Nizkiz

21.05.2020

Будучи однією з головних рок-груп Білорусі, Nizkiz виступають на всіх найбільших білоруських фестивалях, розпродають сольні концерти по всій країні та щорічно збирають нагороди місцевих музичних премій.

За плечима команди 4 студійні альбоми і 9 синглів, а в грудні 2019-го Nizkiz випустили новий лонгплей "Сомнамбула". В рамках туру на підтримку нового альбому музиканти зіграють у Білорусі, Європі, а також заїдуть з презентацією платівки до Києва - 21 травня в Caribbean Club (квитки).

NIZKIZ - Интроверт

Nizkiz – білоруська група, створена в 2012 році в Могильові. Протягом минулого року Nizkiz дали близько 100 концертів на підтримку свого останнього альбому "Синоптик". Весняний тур команди зібрав повні зали в усіх великих містах Білорусі, а квитки на два концерти поспіль в Мінську були розпродані ще за місяць до дати. Їх музика завоювала ряд нагород і визнання в ЗМІ.

Завдяки виступам на фестивалі Atlas Weekend та успішному сольному концерту в Києві в 2018 році група вже добре знайома українській публіці. Окрім того, їх пісня "Небяспечна" стала саундтреком українського серіалу "Вибір матері". Зовсім скоро хлопці повернуться на українську сцену, щоб представити свою нову музику.

NIZKIZ - Небяспечна