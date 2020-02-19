ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Білоруські романтики Nizkiz представлять в Києві новий альбом

Lite » Афиша 19.02.2020 - 11:49
Nizkiz
Nizkiz

21.05.2020

Будучи однією з головних рок-груп Білорусі, Nizkiz виступають на всіх найбільших білоруських фестивалях, розпродають сольні концерти по всій країні та щорічно збирають нагороди місцевих музичних премій.

За плечима команди 4 студійні альбоми і 9 синглів, а в грудні 2019-го Nizkiz випустили новий лонгплей "Сомнамбула". В рамках туру на підтримку нового альбому музиканти зіграють у Білорусі, Європі, а також заїдуть з презентацією платівки до Києва - 21 травня в Caribbean Club (квитки).

NIZKIZ - Интроверт

Nizkiz – білоруська група, створена в 2012 році в Могильові. Протягом минулого року Nizkiz дали близько 100 концертів на підтримку свого останнього альбому "Синоптик". Весняний тур команди зібрав повні зали в усіх великих містах Білорусі, а квитки на два концерти поспіль в Мінську були розпродані ще за місяць до дати. Їх музика завоювала ряд нагород і визнання в ЗМІ.

Завдяки виступам на фестивалі Atlas Weekend та успішному сольному концерту в Києві в 2018 році група вже добре знайома українській публіці. Окрім того, їх пісня "Небяспечна" стала саундтреком українського серіалу "Вибір матері". Зовсім скоро хлопці повернуться на українську сцену, щоб представити свою нову музику.

NIZKIZ - Небяспечна

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся