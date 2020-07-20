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Бідам всім назло: Бумбокс зіграють у Києві два унікальних шоу

Lite » Афиша 20.07.2020 - 12:21
Бумбокс зіграють у Києві два унікальних шоу (фото: прес-служба)
Бумбокс зіграють у Києві два унікальних шоу (фото: прес-служба)

18.09.2020, 19.09.2020

У знаменитій "Imagine" Джон Леннон співав “Уявіть собі...” - і перед слухачем відкривався далекий від реальності, але такий бажаний інший світ. Уяви собі, що ми нарешті можемо покликати тебе на вересневі концерти Бумбокс (купити квитки).

Два шоу пройдуть у Києві, в Stereo Plaza, 18 і 19 вересня. Для того, щоб дотримати всі заходи безпеки, культова група зіграє у великому залі Stereo Plaza "сидячі" концерти. Для цього залу - новий формат, тому кількість квитків на концерти обмежена. Це будуть незвичайні концерти - не турові "Таємний код: Рубікон", не трійка і не Бумбокс Family Show.

"З огляду на ситуацію, ми придумали новий формат - зібрали разом кращі ліричні пісні з різних альбомів банди Бумбокс, дали деяким з них нове звучання і назвали нову програму фразою з пісні "Люди" - "Бiдам усiм на зло". Приходьте, будемо разом сміятися і плакати", - кажуть Хливнюк і Ко.

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