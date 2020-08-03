ARTBAT дасть останній концерт в Києві в 2020 році

05.09.2020

Після грандіозної вечірки з участю ARTBAT у літньому комплексі Osocor на початку липня - всіма улюблений електронний дует повертається знову. Цього разу в компанії знаменитого німецького артиста (квитки).

5 вересня ARTBAT виступить на сцені Osocor у рамках масштабної події, яка об'єднає всіх шанувальників актуальної танцювальної музики. Дует розділить сцену разом з німецьким музикантом, вокалістом і саунд-продюсером Яном Бломквістом.

"Це буде наш останній виступ у Києві в цьому сезоні", - кажуть ARTBAT.

Спеціально для вечірки за участю ARTBAT і Jan Blomqvist на території Osocor буде побудована сцена фестивального формату, обладнана потужним саундом та декораціями для візуального шоу.

Захід відкриє безтурботний денний лайв-сет від німецького продюсера, який із заходом сонця поступиться місцем на сцені для українського дуету та їх нестримної танцювальної енергетики.