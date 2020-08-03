ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ARTBAT дасть останній концерт в Києві в 2020 році

Lite » Афиша 03.08.2020 - 12:52
ARTBAT дасть останній концерт в Києві в 2020 році
ARTBAT дасть останній концерт в Києві в 2020 році

05.09.2020

Після грандіозної вечірки з участю ARTBAT у літньому комплексі Osocor на початку липня - всіма улюблений електронний дует повертається знову. Цього разу в компанії знаменитого німецького артиста (квитки).

5 вересня ARTBAT виступить на сцені Osocor у рамках масштабної події, яка об'єднає всіх шанувальників актуальної танцювальної музики. Дует розділить сцену разом з німецьким музикантом, вокалістом і саунд-продюсером Яном Бломквістом.

"Це буде наш останній виступ у Києві в цьому сезоні", - кажуть ARTBAT.

Спеціально для вечірки за участю ARTBAT і Jan Blomqvist на території Osocor буде побудована сцена фестивального формату, обладнана потужним саундом та декораціями для візуального шоу.

Захід відкриє безтурботний денний лайв-сет від німецького продюсера, який із заходом сонця поступиться місцем на сцені для українського дуету та їх нестримної танцювальної енергетики.

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся