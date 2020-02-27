Аріна Домскі та її Opera Show

Аріна Домскі

31.10.2020

Співачка Аріна Домскі на шляху до світової слави спробувала себе в різних стилях і творчих форматах. Вона брала участь у талант-шоу "Фабрика зірок" на "Новому каналі" та "Суперзірка" на "1+1". Але недарма дівчина з дитинства тяжіла до класичного репертуару й отримала академічну освіту – Аріна незабаром зрозуміла, що для неї найближчим є стиль Classical Crossover. Вона знала, що конкуренція буде жорсткою, адже в цьому непростому напрямі вдалося добитися успіху тільки найвидатнішим артистам – Сарі Брайтман, Еммі Шапплін, Андреа Бочеллі, Алессандро Сафіна, Джошу Гробану, Il Divo. Але нашій зірочці не позичати сміливості, і після декількох років наполегливої ​​праці українська співачка підкорила своїм чарівним сопрано Німеччину, Іспанію, Китай, ОАЕ, Туреччину, Грецію та інші країни. Тепер вона готується постати перед шанувальниками на рідній київській сцені.

У 2018 році Аріна Домскі презентувала грандіозне Opera Show, з яким гастролювала за кордоном і була нагороджена міжнародною арабської премією Dubai DIAFA Awards.

31 жовтня о 19:30 на сцені палацу "Україна" (квитки) артистка потішить своїх шанувальників видовищної програмою, окрасою якої буде її дивовижний вокал, а також неймовірні світлові ефекти, прекрасна сценографія та вишукана балетна вистава в супроводі оркестру. Після унікального шоу глядачі раз і назавжди полюблять оперу, адже Аріна Домскі робить її яскравою, потужною та сучасною.