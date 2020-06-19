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Антивірусне ворожіння у День літнього сонцестояння

Lite » Афиша 19.06.2020 - 17:53
Олег Скрипка
Олег Скрипка

21.06.2020

21 червня, у День літнього сонцестояння, Олег Скрипка збирає всіх онлайн у компанії молодих натхненних чарівниць - ЯНА БРИЛИЦЬКА, NAVKA та ULIANA ROYCE. Їхня творчість сповнена таїни, містики та ультрамодного сучасного звучання! Та ще здивує гостей вечірки надзвичайний гість-сюрприз. Початок о 19:00.

Саме у цю ніч в Україні здавна відзначали свято Івана Купала. Такі дні завжди вважалися особливими, і мали містичне значення... Ця купальська ніч відзначається і досі за старим стилем. Причому свято сонцестояння мають майже всі народи світу. Бо повсюди сонце є панівним владикою над усім живим, і його зеніт означає найвищий розквіт всіх сил природи. Тому і дотепер у нас свято сонцестояння асоціюється з поклонінням силам природи, а дівчата і досі часто практикують обрядове ворожіння.

Це вже буде четвертий концерт у форматі, який так всім полюбився – онлайн-бенкет: музика, спілкування та смачне вино, яке об’єднує музикантів та їх фанів з усього світу – з України, Німеччини, Ірландії, Італії, Португалії, Ізраїлю, США, Канади. Також усі глядачі можуть поставити свої питання під час ефіру та гарно провести час!

Трансляція події вже традиційно відбудеться з концерт-хола VV22 на PlayitPlay.com. Взяти участь у перегляді концерту можна безкоштовно.

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