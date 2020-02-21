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Aniko Dolidze Big Band зіграють святковий концерт у Києві

Lite » Афиша 21.02.2020 - 15:10
Aniko Dolidze (фото: прес-служба)
Aniko Dolidze (фото: прес-служба)

08.03.2020

Столичний концерт-хол запрошує зустрічати весну разом з чарівною Аніко Долідзе та її віртуозним біг-бендом. 8 березня Aniko Dolidze Big Band зіграють концерт “Леді епохи біг-бендів” у Caribbean Club Concert Hall.

Музиканти занурять гостей у вишукані часи – свінг яскравий, віртуозний, мелодійний. Не можна встояти перед музикою, яку писали кращі композитори епохи, легендарні віртуози задавали “золоті” стандарти виконання, а голосом та душею композицій ставали без перебільшення найпотужніші вокалістки минулого століття!

Aniko Dolidze Big Band зіграють святковий концерт у Києві

Пет Фрайдей, Аніта О’Дей, Хелен Уорд, Джун Крісті, Хелен О’Коннелл, Марта Тілтон, Хелен Форрест, Айрін Дей та The Clark Sisters – вони підкорили сцену та увійшли в історію. Вже 8 березня їх пісні пролунають у затишному Caribbean Club Concert Hall.

"Для мене цей концерт - це шана тим, хто створив для нас мову та форми, створив для нас фундамент і ми продовжуємо протягувати ці невидимі нитки з минулого в майбутнє. Я не перестаю вчитися у цих великих жінок, і дивуюся їх тонкій вокальній майстерності, витонченості та вмінню триматися на сцені. Кожен раз відкриваю щось нове. Кожен раз надихаюсь!", - розповідає Аніко Долідзе.

Bei Mir Bist Du Schon - Aniko Dolidze Big Band

Аніко Долідзе – вокалістка та бенд-лідер проєкту Aniko Dolidze Big Band. Вона зібрала у своєму оркестрі сімнадцять першокласних джазових музикантів, які не тільки чуйно підтримують солістку акомпанементом, але і підривають зал запаморочливими імпровізаціями.

8 березня на вас чекає концерт-подарунок та концерт-екскурсія у світ правдивого мистецтва від Aniko Dolidze Big Band.

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