Aniko Dolidze Big Band зіграють святковий концерт у Києві

Aniko Dolidze (фото: прес-служба)

08.03.2020

Столичний концерт-хол запрошує зустрічати весну разом з чарівною Аніко Долідзе та її віртуозним біг-бендом. 8 березня Aniko Dolidze Big Band зіграють концерт “Леді епохи біг-бендів” у Caribbean Club Concert Hall.

Музиканти занурять гостей у вишукані часи – свінг яскравий, віртуозний, мелодійний. Не можна встояти перед музикою, яку писали кращі композитори епохи, легендарні віртуози задавали “золоті” стандарти виконання, а голосом та душею композицій ставали без перебільшення найпотужніші вокалістки минулого століття!

Пет Фрайдей, Аніта О’Дей, Хелен Уорд, Джун Крісті, Хелен О’Коннелл, Марта Тілтон, Хелен Форрест, Айрін Дей та The Clark Sisters – вони підкорили сцену та увійшли в історію. Вже 8 березня їх пісні пролунають у затишному Caribbean Club Concert Hall.

"Для мене цей концерт - це шана тим, хто створив для нас мову та форми, створив для нас фундамент і ми продовжуємо протягувати ці невидимі нитки з минулого в майбутнє. Я не перестаю вчитися у цих великих жінок, і дивуюся їх тонкій вокальній майстерності, витонченості та вмінню триматися на сцені. Кожен раз відкриваю щось нове. Кожен раз надихаюсь!", - розповідає Аніко Долідзе.

Bei Mir Bist Du Schon - Aniko Dolidze Big Band

Аніко Долідзе – вокалістка та бенд-лідер проєкту Aniko Dolidze Big Band. Вона зібрала у своєму оркестрі сімнадцять першокласних джазових музикантів, які не тільки чуйно підтримують солістку акомпанементом, але і підривають зал запаморочливими імпровізаціями.

8 березня на вас чекає концерт-подарунок та концерт-екскурсія у світ правдивого мистецтва від Aniko Dolidze Big Band.

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