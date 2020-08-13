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#ХайЗвучитьУкраїна: у День Незалежності кияни почують провідні симфонічні оркестри

Lite » Афиша 13.08.2020 - 16:16
У Києві 24 серпня пройде Classic Picnic (фото: facebook.com/classicpicnickyiv)
У Києві 24 серпня пройде Classic Picnic (фото: facebook.com/classicpicnickyiv)

24.08.2020

Вже кілька років поспіль Classic Picnic, ініційований фондом Марії Дідковської "Відкрита музика міста", є одним із ключових інструментів популяризації класичної музики в Україні. Традиційно влітку проєкт збирає тисячі слухачів, що люблять класику, та навіть скептиків, які раніше й не здогадувалися, що цей музичний жанр може бути крутим, цікавим та захопливим.

Цьогоріч, попри карантин та його наслідки, організатори вирішили не відхилятися від свого культурно-освітнього шляху й спеціально до Дня Незалежності України вигадали новий формат. Так, 24 серпня Classic Picnic готує надзвичайний та дійсно масштабний концерт, що буде доступний водночас онлайн і офлайн.

"Про культуру потрібно говорити та просувати її у суспільстві, навіть в пандемічні часи. Тож ми зуміли адаптуватися до нової реальності й вигадати максимально гнучкий формат, що дозволить усім охочим насолодитися дійсно якісною музикою як просто неба, так і вдома", - коментує Дідковська.

Під керівництвом режисерки Олени Савчук наразі в різних куточках України відбуваються записи концертів найвидатніших музичних колективів, що транслюватимуться в День Незалежності о 19:00 на офіційній Facebook-сторінці Classic Picnic, а також офлайн – на великому екрані в парку Тараса Шевченка (звісно ж, на безпечній дистанції та з дотриманням маскового режиму).

До ініціативи вже долучилися прославлені колективи із Києва, Харкова, Львова та Одеси. Справжні віртуози продемонструють вам, як звучить Україна, та, сподіваємось, влучать у самісіньке серце. Зокрема, для вас виступатимуть:

  • Національна заслужена академічна капела України "Думка"
  • Національний академічний симфонічний оркестр України
  • Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.Лисенка
  • Львівська національна філармонія
  • Академічний камерний оркестр "Віртуози Львова"
  • Національний одеський філармонічний оркестр
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