Знаменитості розкажуть українцям про бізнес в епоху кризи

Українцям пропонують відвідати PM GO!

24.04.2020

Бізнесмени, спортсмени та громадські діячі зустрінуться 24 квітня на відкритій онлайн-конференції PM GO 5.0 BRIEFING: In Touch with the Future.

На конференції зберуться лідери бізнесу, економіки та спорту, щоб обговорити, як компаніям реагувати на зміни. Як уникнути масових звільнень і банкрутства? Які напрямки закрити, а на яких зробити акцент? Яку роль високі технології зіграють сьогодні у підприємницькій діяльності? На ці та багато інші питання свої відповіді дадуть спікери заходу:

Даніель Сасскінд - економіст, колишній радник британського уряду, викладач Оксфордського університету;

Конор Макгрегор - один з найбільш високооплачуваних спортсменів світу, а також власник власного бренду віскі;

Дмитро Дубілет, у якого за плечима три успішних бізнеси та довгі роки роботи на керівних посадах.

Також можна буде почути Сергія Портнова, Дмитра Пінчука, Олександра ZeroGravity Кохановського, Сергія Гламазду, Крістіана Дуку, Івана Данішевського і багатьох інших.

Івент торкнеться теми ведення бізнесу в епоху кризи та ролі технологій в сучасному контексті. Він буде корисним підприємцям, топ-менеджерам, маркетологам, IT і HR-фахівцям і всім, хто так чи інакше пов'язаний з роботою бізнесу.

Конференція безкоштовна: до неї може приєднатися кожен через сайт і офіційну сторінку в YouTube. Початок заходу заплановано на 15:00.