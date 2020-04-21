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Знаменитості розкажуть українцям про бізнес в епоху кризи

Lite » Афиша 21.04.2020 - 13:39
Українцям пропонують відвідати PM GO!
Українцям пропонують відвідати PM GO!

24.04.2020

Бізнесмени, спортсмени та громадські діячі зустрінуться 24 квітня на відкритій онлайн-конференції PM GO 5.0 BRIEFING: In Touch with the Future.

На конференції зберуться лідери бізнесу, економіки та спорту, щоб обговорити, як компаніям реагувати на зміни. Як уникнути масових звільнень і банкрутства? Які напрямки закрити, а на яких зробити акцент? Яку роль високі технології зіграють сьогодні у підприємницькій діяльності? На ці та багато інші питання свої відповіді дадуть спікери заходу:

  • Даніель Сасскінд - економіст, колишній радник британського уряду, викладач Оксфордського університету;
  • Конор Макгрегор - один з найбільш високооплачуваних спортсменів світу, а також власник власного бренду віскі;
  • Дмитро Дубілет, у якого за плечима три успішних бізнеси та довгі роки роботи на керівних посадах.

Також можна буде почути Сергія Портнова, Дмитра Пінчука, Олександра ZeroGravity Кохановського, Сергія Гламазду, Крістіана Дуку, Івана Данішевського і багатьох інших.

Івент торкнеться теми ведення бізнесу в епоху кризи та ролі технологій в сучасному контексті. Він буде корисним підприємцям, топ-менеджерам, маркетологам, IT і HR-фахівцям і всім, хто так чи інакше пов'язаний з роботою бізнесу.

Конференція безкоштовна: до неї може приєднатися кожен через сайт і офіційну сторінку в YouTube. Початок заходу заплановано на 15:00.

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