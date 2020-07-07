Technologication: онлайн-конференція про технології для бізнесу

Technologication відбудеться 15 липня

15.07.2020

Amazon Web Services, Microsoft, Booking.com, Genesis — лідери своїх сфер, які переживали не одну кризу і трансформацію. 15 липня в рамках онлайн-конференції Technologication провідні експерти цих компаній розкажуть про те, як бізнесу зробити швидкий — і що найголовніше — грамотний перехід в бік діджиталу та інновацій.

Подія буде присвячена технологіям, які компанії мають впроваджувати вже зараз, щоб продовжити розвиток і забезпечити собі стабільне зростання у майбутньому. На конференції виступлять:

Аттіла Ленг’єль, "Цифрова трансформація за допомогою AWS". Аттіла Ленг’єль — менеджер з цифрової трансформації Amazon Web Services у регіоні EMEA. Вже понад 18 років він створює хмарні рішення і програми для цифрової трансформації компаній і держав.

Лукас Бернарді, "7 переваг машинного навчання". Лукас Бернарді — провідний спеціаліст з Data Science у Booking.com. У компанії він займається розробкою продукту, рекомендаційної системи, а також імплементацією штучного інтелекту в бізнес-процеси.

Олена Мажуга, "Як перетворити кризу в можливості". Олена Мажуга — інвестиційний менеджер Genesis Investments. Вона працює у сфері венчурних інвестицій більше чотирьох років і починала з компанії TA Ventures. У Genesis Investments Олена відповідальна за пошук стартапів, відстеження трендів індустрії, супровід угод і допомогу портфельним компаніям.

Шаопон Лі, "Машинне навчання на практиці". Шаопон Лі — Data & AI Business Lead у Microsoft. Він вже більше чотирьох років займається розробкою продуктів та впровадженням штучного інтелекту у бізнес-процеси компаній. У Microsoft Шаопон відповідальний за стратегію розвитку компанії у сферах даних та ШІ в Скандинавських країнах.

Денис Баталов, Amazon Web Services. Денис працює у Amazon вже 15 років. За цей час він розробив низку проєктів у компанії, зокрема Search Inside the Book, Kindle Direct Publishing та додатки для Amazon Mobile. Зараз Денис Баталов є worldwide technical leader AWS і працює зі штучним інтелектом та машинним навчанням.

Конференція буде корисна підприємцям, технічним директорам і менеджерам з розвитку бізнесу, фахівцям зі штучного інтелекту, хмарних технологій і Data Science, а також розробникам усіх рівнів. Спікери розкажуть про те, як грамотно проводити цифрову трансформацію бізнесу, познайомлять з реальними кейсами використання штучного інтелекту та інших сучасних технологій, обговорять методи створення інноваційної культури e колективі.

Старт запланований на 15:00. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням.