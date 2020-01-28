В Україні відбудеться Форум Онкопацієнтів

Організатори Форуму, Inspiration Family

04.02.2020

4 лютого, до Всесвітнього дня боротьби проти раку, у Києві відбудеться Форум Онкопацієнтів VOL.2, присвячений актуальності створення Національної програми боротьби з онкозахворюваннями.

На сьогоднішній день в Україні налічується майже 1 млн онкопацієнтів. Щороку стається більш ніж 140 000 нових випадків захворювання на рак. Масштаб проблеми вражає і для того, аби зменшити кількість цих випадків та поліпшити якість життя хворих, в Україні повинна запрацювати дієва Національна програма боротьби з онкозахворюваннями (National Cancer Policy Plan).

Майданчиком для обговорення стане Форум Онкопацієнтів, на якому вдруге зберуться лікарі, пацієнти, представники Міністерства охорони здоров'я, НСЗУ, Верховної Ради, громадські організації та проактивні українці.

“Ми хочемо об’єднати суспільство, усі відповідальні сторони та ініціювати обговорення стану Cancer Policy в Україні на сьогодні. Адже якісно розроблена та імплементована стратегія – це тисячі врятованих життів!”, – розповідає Анна Узлова, співорганізаторка Форуму онкопацієнтів VOL.2, голова ГО “Soul Sisters”.

Окрім погляду пацієнтських організацій та діалогу із державою на тему Cancer Policy, організатори Форуму, Inspiration Family*, готують панельні дискусії, де будуть розвінчувати міфи про рак, розповідати про клінічні дослідження та безкоштовні ліки, надихати історіями сancer survivor та ділитися секретами комунікації лікар-пацієнт.

Більше дізнатися про онкозахворювання може кожен бажаючий – вхід вільний, за попередньою реєстрацією.

Що: Форум Онкопацієнтів VOL.2

Форум Онкопацієнтів VOL.2 Коли: 4 лютого 2020 року, 10:00 - 17:30

4 лютого 2020 року, 10:00 - 17:30 Місце проведення: конференц-хол «Депо», вул. Антоновича, 50

конференц-хол «Депо», вул. Антоновича, 50 Вхід: вільний, за попередньою реєстрацією

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Представникам ЗМІ, зацікавленим в участі, прохання звертатись за телефоном 093 861 13 85, Ольга

*Inspiration Family – об’єднання трьох пацієнтських організацій, ГО “Cancel/r”, ГО “Soul Sisters” та ГО “Квант”, що опікуються проблемами пацієнтів, які страждають на онкологічні захворювання.